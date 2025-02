Aventuras de jóvenes en EEUU: el deporte como pasaporte

Cada año cientos de jóvenes deciden saltar el charco para estudiar con becas deportivas o académicas en universidades de Estados Unidos (EEUU) y compaginar estudios, deporte de alto nivel y hasta trabajo, pues la estancia genera contactos y eleva las opciones. La política migratoria del nuevo presidente Donald Trump, ¿cambiará las actuales condiciones de este flujo migratorio o prevalecerán los acuerdos con universidades?

Desde una de las agencias intermediarias con más proyección de España y con experiencia con castellonenses, AGM Keystone Sports, apuntan que «no hay nada concluyente de momento». Desde su fundación, en el 2004, han ayudado a cientos de familias de la Comunitat Valenciana, con 235 casos de éxito (126 chicos y 109 chicas), con una beca estándar de 25.800 euros. «Hemos conseguido casi 6 millones de dólares en becas -de media, 21.700 dólares (21.000 euros) por año para ellos y 30.300 dólares (29.326 euros) las chicas-. El soccer (fútbol) y el tenis se afianzan como deportes más demandados y las titulaciones mayoritarias son business, ingenierías y grados relacionados con el deporte», destacan.

El deporte es, en estos casos, una vía para la beca y un trampolín para un empleo en grandes multinaciones, sobre todo, «de sectores tecnológicos e ingenierías». Los expertos, como AGM, aconsejan «iniciar el proceso en 4º de la ESO y prepararse para unos exámenes necesarios ese verano o durante el primer curso de Bachiller; grabar vídeos que deben presentar a los entrenadores e ir mejorando el nivel deportivo, si es deportista. Otros van por vía académica o mixta, combinando ambas». A más nivel, más cuantía. «Y luego está la beca internacional, a la que puede optar cualquier estudiante extranjero, «pero son menores y solo cubren entre el 10 y 60% de la carrera».

El sistema deportivo universitario en Estados Unidos se organiza a través de la NCAA y oferta: fútbol, baloncesto, tenis, golf, natación, atletismo y otros más minoritarios (baseball, bowling, fencing, field hockey, gymnastics, ice hockey, lacrosse, Rifle, rowing, skiing, softball, volleyball, waterpolo, wrestling…).

Ambiente deportivo

Nacho Serra, Anna Vicent y José Luis Serra son ejemplos de jóvenes castellonenses que compaginan en EEUU estudios universitarios con sus carreras deportivas.

Nacho Serra (20 años, de Castelló) lleva allí tres años estudiando International Business, Business Manager y Marketing en la Universidad de Miami. Actualmente, forma parte del equipo de tenis de la universidad. Su trayectoria deportiva es impresionante: en 2021 fue campeón de la Comunitat Individual sub-18, campeón autonómico por equipos con el club de tenis Valencia, campeón de España por equipos y subcampeón individual sub-18 de España. Para él, la experiencia está siendo muy positiva, a nivel formativo, y en lo personal, pues ha tenido la oportunidad de conocer la cultura estadounidense de cerca y dar a conocer a su vez la española, como cuando cocinó tortilla de patata para sus amigos americanos. Su plan es hacer una pasantía en su cuarto año para comenzar a familiarizarse con el funcionamiento de las empresas y explorar sus opciones laborales en el futuro. «La beca y la universidad me abren muchas puertas y contactos», asegura Serra.

Por otro lado, Anna Vicent (18 años, de Vila-real), estudia un doble grado en Comunicación y Marketing en Saint Francis University, en Pennsylvania. Llegó hace seis meses y tiene claro que desea continuar su formación académica en Estados Unidos, realizando un máster o incluso un doctorado. Vicent es especialista en pruebas de fondo en natación y entrena tanto en la universidad como en el Club Deportivo Nados Castellón. En tierra americana ha logrado sus mejores marcas personales en 500 y 1.650 metros, y ha sido finalista en varias competiciones. La joven vila-realense destaca la calidad del sistema educativo estadounidense, que permite aplicar lo aprendido en situaciones reales a través de proyectos con empresas. Además, el trato cercano con los profesores y el ambiente dinámico de la universidad en la que estudia le han permitido mejorar su rendimiento académico, obteniendo el GPA más alto posible y siendo nominada para formar parte de la National Society of Leadership and Success (NSLS). A nivel personal, valora el apoyo y la motivación que recibe de sus compañeros y entrenadores; y como anécdota, cocina platos típicos españoles, como la tortilla de patata, con otros alumnos internacionales. En un futuro, planea empezar prácticas en empresas y trabajar como tutora de español en la universidad. «La beca ha sido fundamental para abrirme puertas», afirma.

Finalmente, José Luis Serra (21 años, de Benicàssim), estudia un doble Grado en Business y Marketing con un Minor en Contabilidad en la University of Dubuque, en Iowa. Ya ha completado su tercer año de carrera y tiene la intención de quedarse en Estados Unidos, sacar un máster y buscar empleo en el país. José Luis juega al fútbol en la universidad y su rendimiento no ha pasado desapercibido, ya que ha sido reconocido por sus compañeros y entrenadores con el galardón Best Defensive Player y Most Improved. José Luis resalta la importancia que se le da al aspecto físico y al bienestar de los deportistas en Estados Unidos, donde el deporte se vive casi como una forma de vida. La comunidad universitaria apoya a los equipos deportivos y los estudiantes sienten el respaldo de su entorno.

Un enfoque más práctico

En el ámbito académico, este universitario benicense valora «el enfoque práctico de los estudios, con proyectos y simulaciones que permiten aplicar los conocimientos en contextos reales». También trabaja como profesor de refuerzo en asignaturas relacionadas con Empresas, Marketing y Contabilidad y aún le queda tiempo para brindar ayuda a otros compañeros en el Centro de Éxito para Estudiantes. Nacho, Anna y José Luis coinciden en que su experiencia en EEUU ha sido enriquecedora y consideran que su futuro inmediato está estrechamente ligado a este país, donde siguen formándose y persiguiendo sus metas.

