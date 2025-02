De Vila-real a EEUU: «Trabajo en Disney y estoy a punto de obtener la ‘greencard’"

Pasqual Sebastià Redón, ingeniero industrial de Vila-real, de 30 años, está viviendo su sueño americano tras llegar a EEUU con una beca académica, no deportiva, para estudiar en la State University Long Beach, que gestionó con AMG. la experiencia ha sido genial, porque al estar aquí en Los Ángeles pude empezar a entrar en el mundo de los parques acuáticos y al final, entre la formación y la universidad, pude acceder a las becas de Disney».

Show programmer en Disney

Después de completar Ingeniería Industrial y un máster en Administración de Empresas, comenzó a trabajar en Disney, donde es show programmer encargado de la programación mecánica y electrónica de las figuras de atracciones, como la de Tiana’s Bayou Adventure, gran éxito en su estreno el pasado verano. Llegó a territorio americano para especializarse en ingeniería de parques de atracciones, un campo único que solo se imparte allí. Logró acceder a una beca de Disney y comenzó a hacer prácticas en Disney Orlando.

Pasqual, con la nueva atracción de Frozen al fondo. / Mediterráneo

Estos años ha trabajado en parques de atracciones de Madrid y Hong-Kong, e incluso ha formado parte del equipo que desarrolla la atracción de Frozen para Disneyland París.

Pasqual -en la imagen-, disfrutando virtualmente de la nueva atracción Tiana’s Bayou Adventure, de la cual ha sido programador. / Mediterráneo

Viajes por todo el mundo

A pesar de echar de menos el sol y la playa mediterránea, valora la oportunidad de formar parte de Disney, una empresa que le ha permitido viajar y hacer amigos por todo el mundo. «Es una suerte trabajar en una empresa así. Además, me van a conseguir la Greencard, la tarjeta de residencia. Gracias a la beca he podido venir aquí, involucrarme en la cultura americana y lograr el trabajo. Es algo que no se puede conseguir on line. Echo de menos el sol y playa mediterráneo, pero aquí hay buena comunidad y nos hacen sentirnos a todos como en casa».

El joven disfruta de su experiencia en EEUU. / Mediterráneo

