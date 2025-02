El alumno que ha sacado la nota más alta del MIR en la UJI: "Estudiaba 12 horas diarias"

Víctor Alonso Chornet, graduado en Medicina de 24 años, y residente en Castellón, ha obtenido la nota más alta entre los alumnos de la Universitat Jaume I que se presentaron al último MIR, quedando en el puesto 54 nacional.

--¿Desde cuándo estudió para el MIR y cómo se preparó? ¿Cuántas horas estudió de media para esta convocatoria?

--La mayoría de los aspirantes hemos tenido que seguir una estricta rutina de estudio que ha requerido un gran esfuerzo, difícil de mantener a lo largo de todos estos meses. En mi caso, me preparé el examen MIR a través de academias, desde mediados de junio hasta el 25 de enero, dedicando unas 12 horas diarias al estudio, desde las 8.00 hasta las 22.30, con breves descansos a lo largo del día. Si tuviera que dar algún consejo para los futuros opositores respecto a los horarios, recomendaría reservar al menos una media hora al día para la realización de ejercicio físico, ya que les ayudará a reducir la fatiga acumulada a lo largo de la semana y a aumentar su capacidad de concentración. El sábado, para todo aquel que se presente a través de academias, suele ser el día en el que se realizan los simulacros, los cuales consisten en exámenes que intentan reproducir las condiciones reales del día de la prueba. Tanto su realización como su posterior corrección son herramientas imprescindibles que permiten ampliar los conocimientos estudiados en los manuales, ver tu evolución a lo largo de las semanas y mejorar tus habilidades para responder a las preguntas con la mayor agilidad posible. Por último, los domingos son los días de descanso. A pesar de que al principio uno pueda tener la tentación de usar este día para ampliar el estudio realizado a lo largo de la semana, no aconsejo hacerlo si uno no desea quemarse demasiado pronto.

"Recomendaría reservar al menos una media hora al día para la realización de ejercicio físico"

--¿Le pareció un examen de MIR complicado?

--Todo este esfuerzo culminó el pasado 25 de enero con un examen que considero que fue especialmente difícil, tanto por su contenido como por su extensión. Además, la sensación que tuve durante su realización es que gran parte de las preguntas requerían tener unos conocimientos demasiado profundos de las distintas especialidades para poder contestarlas.

"Considero que el examen fue especialmente difícil"

--¿Está satisfecho con el resultado del examen?

--Lo cierto es que estoy muy satisfecho con el resultado obtenido. He de decir que este resultado no es sólo fruto de los conocimientos obtenidos en los últimos meses a través de las academias, sino que también fue esencial lo aprendido a lo largo de los 6 años de estudio en la UJI, por lo que me gustaría agradecer todo el esfuerzo que han invertido en mi formación.

--¿Qué especialidad le gustaría elegir y dónde si pudiera? ¿Se quedará en España o se plantea irse al extranjero?

--Ahora, el siguiente paso es escoger la especialidad. A día de hoy, sigo dudando entre varias, como neurología o medicina interna, pero lo que sí tengo claro es que me gustaría realizar la residencia en la Comunitat Valenciana, ya que contamos con buenos hospitales y me encontraría cerca de mis amigos y familiares.

"Lo que sí tengo claro es que me gustaría hacer la residencia en la Comunitat"

--¿Qué piensa de la propuesta del ministerio de exclusividad durante los 5 años posteriores al MIR?

--Respecto al borrador del Estatuto Marco de la sanidad y la iniciativa de exigir una exclusividad de los MIR durante cinco años en la sanidad pública, he de decir que no me he informado extensamente al respecto. No obstante, me preocupa que este tipo de medidas acaben teniendo el efecto contrario del que se persigue. Es decir, si en lugar de centrar las reformas en mejorar las condiciones laborales de los residentes MIR se opta por añadir esta exclusividad sin la aplicación de incentivos adecuados, podría implicar una fuga de talentos de la sanidad pública.