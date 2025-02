Un caballo, al galope por la N-340 en Castellón: "La próxima vez igual veo un elefante o un gorila en esta carretera"

Hace apenas un par de meses Alejandro Monferrer, vecino de Almassora, volvió a nacer. En la Dashcam de su vehículo captó el impactante momento en el que chocó contra un jabalí. El animal perdió la vida, pero él salió ileso. Fue en la N-340, a la altura de Vila-real. Este lunes, la misma cámara de vídeo instalada en su coche ha grabado a otro animal en este mismo punto. En este caso se trata de un caballo. “A este paso podrían montar en la carretera un safari. Ya no sé si lo próximo será un elefante o un gorila”, ironiza el conductor.

Lo cierto es que parece que el caballo en cuestión no ha causado mayores problemas, puesto que ni Guardia Civil ni policía han recibido accidentes por este motivo, según han reconocido a este periódico. “He llamado al 112 inmediatamente para informar del animal suelto, que no llevaba jinete y galopaba al ritmo de la circulación, pero no sé más”, admite Alejandro.

El vecino de Almassora no da crédito a las dos curiosas escenas grabadas en apenas dos meses desde su coche: “Con mis compañeros y amigos hay mucho cachondeo, pero la verdad es que podría haber pasado algo grave tanto con el jabalí como hoy, pues son animales de grandes dimensiones que pueden provocar una desgracia”.

Este lunes estaba “más tranquilo que el día del jabalí porque el caballo iba en la otra dirección. Fue sobre el puente del Mijares. Es la primera vez que lo veo. Me ha llamado la atención que llevaba silla de montar, pero no había nadie. No sé si el jinete se habrá caído o se ha hecho daño”, reconoce Alejandro Monferrer, que pide que los conductores “extremen la precaución” al volante.