Las compras por internet en Castellón van a más y tambalean al comercio físico

Desde una caja de rotuladores a unos ganchos para las cortinas, sin contar moda, alimentación y hasta mobiliario. Darle al clic en el móvil a un artículo cuanto menos atractivo y diverso, y tenerlo al día siguiente en casa, se ha convertido en más que una costumbre: un factor que interfiere peligrosamente en la viabilidad a corto plazo de los puntos de venta físicos. La patronal Confecomerç Castellón solicita por ello reuniones con los ayuntamientos de Castelló y Vila-real, ante los recientes cierres de negocios locales y franquicias como Benetton o Pronovias en la capital; o Mayoral, en Vila-real.

Números en ascenso imparable

El comercio electrónico mueve en la provincia 96 millones de euros al mes (3,2 millones al día), el doble que hace solo cuatro años, antes del covid: en el 2020 se situaba en 50 millones al mes (1,7 millones diarios). Así lo reflejan los datos publicados este enero por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) en relación al segundo trimestre del 2024: los castellonenses gastaron 289 millones de euros en esos tres meses; y 23.144 millones en España, con un alza interanual del 13% de las operaciones on line mediante tarjeta de crédito o débito con origen y/o destino en España.

Comisión Europea

La globalización también pesa y habrá que ver qué ocurre si se materializa el anuncio de la Comisión Europea de querer fijar para 2028 aranceles a paquetes de menos de 150 euros, con lo que recibir pedidos de Temu, Shein o AliExpress ya no sería tan chollo, sino que podría resultar más caro. La secretaria general de Confecomerç en Castellón, Tere Esteve, manifestó que «la situación asusta», en relación a la desaparición progresiva de puntos de venta físicos «en Castelló, que no deja de ser una capital». «Algo estamos haciendo mal entre todos y, si no cambia la tendencia, no quedará nada. Las ofertas on line son un problema cada vez más gordo, pero no solo de las grandes plataformas sino de los propios proveedores de los establecimientos. Vemos cómo 20 días antes de Navidad una marca cuelga en su web ofertas del 30%, compitiendo con la zapatería que es su representante», matiza.

+datos 60%: Es la cuota de mujeres que compran, 7 puntos más que los hombres.

76%: Siete de cada diez hogares de 5 o más miembros compran por internet, casi 30 puntos superior a la tasa de quienes viven solos.

Paquetes y sostenibilidad

Para Esteve, urge «decidir qué modelo de ciudad queremos y qué hacer. La población cada vez envejece más y no podrá coger un coche para ir a comprar a las afueras. Y luego está la falta de sostenibilidad del envío masivo de paquetes. No todo es precio. Cuando vas a la tienda y te asesoran y te explican por ejemplo sobre unas zapatillas, eso no se paga. Ni todo es crear una web y ya, deben trabajarse las redes sociales, colgar novedades, etc.».

El perfil del comprador/a

Según el Instituto Valenciano de Estadística, en Castellón, quien más compra on line son las mujeres, en especial, las universitarias. De entre los hombres, adquieren más la franja de 25 a 34 años y quienes han finalizado FP superior. El vecino de un pueblo de menos de 10.000 habitantes compra con dos puntos más de frecuencia que el de la capital.

