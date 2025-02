Empresas de Castellón que te echan del trabajo antes de las cuatro

Quédense con este número: 168. Son las horas que tiene una semana. Y son para todos igual. Cuantas más dediquemos al trabajo menos tiempo tendremos para estar con la familia. Así de claro. Y en lo de pasar muchas horas en el curro en España vamos sobrados. De media trabajamos 1.644, según los últimos datos de la la OCDE, lejos de las 1.342 de Alemania o las 1.380 de Dinamarca. Además, en Castellón somos campeones en largas jornadas laborales (1.776,92 horas anuales), aunque lo cierto es que en los últimos años las cosas están empezado a cambiar.

Si hasta hace poco tiempo para recoger a los niños del colegio a las 17.00 horas había que ser funcionario, empleado de banca o tener un trabajo a tiempo parcial, ahora cada vez son más las empresas de Castellón, y de prácticamente todos los sectores, que le han dado una patada al presentismo y a unos horarios que encadenan al trabajo hasta bien entrada la tarde. Y las que lo han hecho defienden las bondades de la jornada continua. «El trabajador está mucho más contento, su rendimiento mejora y, además, es más fácil atraer y retener talento», coinciden.

Mecánucos del taller Auto Pla, que implantó hace más de dos años la jormda intensiva de 8.00 a 14.00 h. / Gabriel Utiel

Auto Pla, un taller especializado en la reparación de automóviles y con sede en Artana, es uno de esos negocios que ha decidido pasarse a la jornada intensiva. A las 14.30 horas sus cuatro mecánicos están en casa (el horario de local es de 8.00 a 14.00) y según el gerente todo son ventajas. «Tienen las tardes libres y pueden disfrutar de una buena conciliación familiar. Y esto hace que cuando están en el trabajo rindan más y las reparaciones sean de más calidad y más productivas», dice Vicente Pla, propietario de un negocio que lleva abierto más de 30 años.

En esta empresa familiar llevan más de dos años con este horario y Vicente todavía recuerda cómo era la vida antes de implantar la jornada intensiva. «Nuestro horario siempre había sido de 8 de la mañana a 8 de la tarde... y algo más. Éramos esclavos de nuestro negocio y teníamos que hacer algo. En agosto hacíamos jornada intensiva de 8.00 a 14.00 horas y vimos que con una buena gestión podíamos ser capaces de ser rentables. Así que decidimos continuar todo el año con el mismo horario de agosto. Ahora solo trabajamos 6 horas y hacemos que el taller sea rentable a través de una buena organización y plantificación», dice .

En Auto Pla la máxima es trabajar para vivir (y no al contrario), pero para que todo funcione a la perfección la organización es clave. «Todo nuestro trabajo está planificado a una y dos semanas vista y hemos eliminado los tiempos muertos. Damos cita a todos nuestros clientes y tenemos un gestor de citas online (www.autopla.net) donde pueden encontrar el hueco que más se ajuste a su horario», resume el gerente que insiste en que con este nuevo esquema de trabajo se cumplen sus dos objetivos. «El profesional está contento y el coche sale perfecto del trabajo. No podemos pedir más», añade.

Una ola imparable

Otra empresa que ha dado el salto al horario intensivo es Grupo Maestrat, con sede en Vinaròs y dedicada a la representación artística y al montaje de carpas. Desde principios de este mes sus 52 profesionales trabajan de 7.00 a 15.30 horas, un paso de gigante con el que esta compañía con más de 40 años de trayectoria ha querido primar la conciliación de la vida laboral y familiar de su equipo.

Plantilla de Grupo Maestrat, empresa que ha implantado la jormada intensiva. / Mediterráneo

Kiko Sanz, CEO de Grupo Maestrat y acostumbrado a jornadas maratonianas, se muestra convencido de que el horario intensivo ha llegado para quedarse. «El futuro va por ahí y esta ola es imparable. Los jóvenes ven el trabajo de manera distinta a cómo lo veían otras generaciones», argumenta.

Conciliar ya no es una quimera para cada vez más trabajadores y las nuevas tecnologías están siendo grandes aliadas. «El nuestro es un sector muy particular y la digitalización nos ha facilitado poder dar este paso», reconoce Sanz que defiende que con el cambio han ganado en efectividad y productividad. «No hay parones ni tiempos muertos. Se trabaja mejor», concluye.

