Más lío en Marie Claire: el juzgado levanta el embargo al propietario y le deja sin argumentos para despedir a la plantilla

For Men SA, la mercantil que el pasado mes de agosto se hizo con el control de Marie Claire, ha anunciado este lunes que renuncia a la compra de la unidad productiva de Vilafranca e inicia un proceso para despedir a toda la planilla. Una decisión que, según el propietario de For Men, el empresario madrileño Ángel Pío Sánchez Pérez, está directamente relacionada con "el estrangulamiento financiero" provocado por el embargo cautelar que el pasado 9 de diciembre, y a instancias del administrador concursal, dictó la jueza ante los impagos tanto de las nóminas de los trabajadores como de los 250.000 euros de la compraventa. Lo curioso es que el anuncio de For Men se produce el mismo día que la magistrada ha levantado el embargo.

El juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón ha dictado este mismo lunes un auto en el que anula las medidas cautelares de embargo que acordó el mismo juzgado el pasado mes de diciembre respecto de los bienes de la misma empresa y del dinero de la empresa compradora y su propietario tras estimar su falta de competencia para acordar dichas cautelares, como argumentó el representante legal del empresario en una vista celebrada el pasado día 12 de febrero.

En la resolución, notificada hoy a las partes, la jueza estima la petición del dueño de la empresa que esgrimió la falta de competencia del juzgado de lo Mercantil tanto para la adopción de dichas medidas cautelares como para la tramitación de la posterior demanda que pudiera interponer el Administrador Concursal respecto del adjudicatario del Concurso, asuntos ambos que, según el representante legal de For Men, deben conocerse en la jurisdicción civil.

Al respecto, el auto cita jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Valencia para advertir que las competencias de los Juzgados de lo Mercantil les legitiman para conocer los asuntos del deudor y las acciones civiles que, a partir de la declaración del concurso, se dirijan al patrimonio del concursado, pero no de terceros, que deben resolverse en Juzgados de Primera Instancia.

Demandas por impago

El juzgado de lo Mercantil de Castellón autorizó la venta de la unidad productiva de la empresa Marie Claire, que estaba en concurso de acreedores, mediante auto emitido el 2 de agosto de 2024 a la empresa For Men En diciembre del mismo año, el Administrador concursal solicitó al juzgado la adopción de medidas cautelares del embargo de los bienes y derechos que integraban la unidad productiva de la empresa así como de los saldos de las cuentas bancarias de For Men y de su dueño, debido a que, llegada la fecha, no se había abonado ninguna cantidad de los 250.000 euros por los que se vendió la firma, lo que motivó que el administrador concursal intentase, sin éxito, localizar al comprador y pedirle explicaciones. El administrador también informó al juzgado en dicha petición de su intención de demandar al comprador por el impago.

La jueza estimó dichas medidas cautelares y, tras la oposición dde For Men acordó celebrar una vista señalada para el pasado 12 de febrero, en la que la empresa solicitó la nulidad del auto por falta de competencia del Juzgado de lo Mercantil, solicitud que hoy estima el mismo juzgado.