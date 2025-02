La robòtica 'made in Castellón' viatja a la NASA: el projecte

UJI Robotics Team, equip multidisciplinari format per més de 30 estudiants de la Universitat Jaume I i dedicat al desenvolupament i competició en el camp de la robòtica, ha presentat els seus projectes per a 2025 entre els quals es troba el prototip de robot amb el qual competirà en el European Rover Challenge, competició de referència a nivell europeu en l'àmbit de la robòtica espacial. La presentació ha tingut lloc a la sala d'actes de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals i ha comptat amb l'assistència de la rectora, Eva Alcón; el vicerector d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica, David Cabedo, i professorat d'Enginyeria Informàtica, Enginyeria Robòtica i Enginyeria Mecànica.

La rectora, en la demostració. / Damian Llorens / UJI

Primer a l'ESA, després la NASA

Durant 2025, UJI Robotics Team participarà en diversos projectes innovadors. En primer lloc, competirà en el European Rover Challenge, organitzat per l'Agència Espacial Europea en col·laboració amb diverses institucions científiques i tecnològiques. Per a això desenvoluparà un rover d'exploració planetària capaç d'executar tasques com a navegació autònoma, recol·lecció de mostres i manipulació d'objectes en entorns extrems simulant la superfície de Mart.

L'equip UJI, en la presentacio prototip ROVER EVR94. / Damian Llorens

L'equip participarà en el Sener Bot Talent, un desafiament en el qual han de crear i programar un rover terrestre autònom basat en un disseny publicat per la NASA. En aquest projecte, els participants demostraran les seues habilitats en percepció de l'entorn del vehicle, control d'actuadors i planificació de trajectòries en un entorn real. El rover haurà de superar diverses proves específiques que avaluen la precisió en el desplaçament, la identificació d'objectes mitjançant processament d'imatge, la localització amb un filtre de Kalman i la planificació de rutes.

Presentacio prototip ROVER EVR51 a l'UJI. / Damian Llorens

El catamarà submarí

Un altre dels projectes en els quals treballarà l'equip és el desenvolupament, en col·laboració de la Càtedra Reciplasa de Gestió de Residus Urbans de la UJI, d'un catamarà teledirigit per a la recol·lecció de residus en la mar.

Es tracta d'un projecte sostenible que combina enginyeria robòtica i consciència ecològica per a reduir la contaminació marina mitjançant un sistema autònom de detecció i recol·lecció de plàstics i altres deixalles flotants.

UJI Robotics Team forma part del programa UJI Lab Innovació que té com a objectiu impulsar projectes innovadors desenvolupats per equips d'estudiantat de diferents disciplines i afavorir així el desenvolupament de competències transversals associades a la col·laboració multidisciplinària, la proactivitat, l'orientació a l'acció i la capacitat de manejar-se en situacions d'incertesa. Entre els seus assoliments, destaca haver guanyat l'ASTI Challenge 2023 i sigut subcampió del CEABOT 2022 i de l'ASTI Challenge 2024.