Benlloch y Barrachina protagonizan un nuevo choque en el pleno de la Diputación de Castellón: “Si quieres me echas”

El alcalde de Vila-real y diputado provincial del PSPV, José Benlloch, y la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, protagonizaron este martes un nuevo rifirrafe en el pleno ordinario de febrero de la institución provincial.

Fue en el turno de ruegos y preguntas, cuando Benlloch fue a intervenir y comenzó señalando que “la profesionalidad de la mentira es tan gorda que me gustaría hacer un apunte”. Ante ello fue interrumpido por Barrachina con un “señor Benlloch, mire”, a lo que rápidamente el munícipe de la localidad de la Plana Baixa contestó: “¿Me dejará hablar un segundo o podrá ver un pleno en Vila-real dónde tratemos a la oposición como nos trata a nosotros? Estaría bien porque al final…”.

"El minuto de gloria"

“Señor Benlloch, no tiene la palabra”, sentenció la presidenta de la Diputación, llevando a un desafío por el diputado: “Pues me echa si quiere hoy”. “Eso querrías. El minuto de gloria de hoy ya te lo han dejado tener los de tu partido que no saben donde meterse cuando hablas”, pronunció Barrachina.

El alcalde pasó entonces a defender su “derecho a hacer la introducción que crea conveniente en un estado de derecho, como deja hacer a todo el mundo aquí” y pasó después a realizar sus cuestiones.

Las cuestiones estaban enmarcadas precisamente en el debate del último punto del pleno, una moción presentada por el PSPV que defendió Benlloch para reclamar que se implante el contrato programa 2025-2028 del Consell en materia de Servicios Sociales, que recoge la financiación a los consistorios para prestar los servicios en esta materia. El vila-realense llegó a exhibir una camiseta roja con el lema Fabra, paga ya, recordando las protestas protagonizadas en 2013 por los alcaldes para reclamar el dinero adeudado por la administración autonómica a los consistorios. "Fabra no pagaba pero se comprometía a pagar. El señor Mazón y el PP ni siquiera se compromete a pagar, lo que genera un caos cada vez más grande en la provincia", aseveró, llegando a apuntar que la ausencia de dicho contrato programa ha llegado a obligar a "despedir a gente o recortar servicios" a los ayuntamientos.

Estas afirmaciones derivaron en un choque con el vicepresidente, Héctor Folgado, que desencadenarían después en el rifirrafe con la presidenta. Folgado acusó a los socialistas y al gobierno del Botànic de "condenar a esta situación, en la que el PP está trabajando desde mayo del 2024", enseñando circulares remitidas a los consistorios. La mayoría del PP con el apoyo de Vox desestimó la moción.

Consulta lingüística en los centros educativos

Controversia causó también la moción de Compromís en contra de la consulta de la lengua base en los centros educativos, propuesta que también fue desestimada con el mismo esquema de votación. El portavoz valencianista, David Guardiola, defendió la retirada de la norma de la que deriva la votación, culpando al PP de "ejercer este atentado al aprendizaje de nuestra lengua de la mano de un conseller de Educación deslegitimado por sí mismo".

La socialista Ruth Sanz también culpó a Carlos Mazón y José Antonio Rovira de "crear problemas donde no los había" con una consulta que "bajo el nombre de libertad educativa esconde una lucha partidista".

El diputado del PP Alejandro Clausell, en cambio, defendió que "está asegurado el aprendizaje del castellano y el valenciano" y dijo que Compromís "no busca mantener el valenciano, sino ese modelo de imposición". Por último, el representante de Vox en la institución, Luciano Ferrer, dijo que "resulta curioso que a quienes nos tachan de fachas seamos quienes de verdad defienden la libertad lingüística frente a la imposición"