Un seminari aborda els models culturals de l'UJI i la Universitat del Quebec

La Universitat Jaume I de Castelló ha celebrat el seminari Les institucions es relacionen amb el territori, una cita en la qual s'han desgranat dos models culturals universitaris com són el Programa d'Extensió Universitària de l'UJI (PEU-UJI) i el del Laboratoire de Recherche sur les Publics de la Culture (LRPC) de la Universitat del Quebec en Trois-Rivières (el Canadà).

La trobada ha tingut lloc en la Facultat de Ciències Humanes i Socials i ha comptat amb la participació d'una representació de les persones que formen part de la xarxa del PEU-UJI i de Marie Claude Larouche, professora de la Universitat del Quebec en Trois-Rivières i codirectora del LRPC, que es troba de visita a Castelló per a conèixer de prop el model cultural de la Universitat Jaume I i la seua relació amb el territori a través del PEU-UJI. D'aquesta manera, el seminari s'ha plantejat com un espai de trobada, reflexió i pensament en el qual s'han intercanviat experiències entre els dos models culturals.

Experiència UJI

En primer lloc, han sigut els responsables de diferents programes coordinats pel PEU els que han exposat la seua experiència i la manera de desenvolupar els seus projectes. Els participants han sigut Ángel Portolés, tècnic del SASC, que ha explicat el paper del PEU-UJI com una xarxa al servei del territori; Elvira Safont, representant de la Comunitat Patrimonial Penyagolosa; Ana Querol, tècnica de Cultura de Vilafranca, que ha exposat la temàtica dels laboratoris ciutadans; Alicia Sellés, coordinadora del projecte Biblioxarxa. Xarxa de Biblioteques Comunitàries PEU-UJI; Joan Traver i Tomás Segarra, responsables del Museu Pedagògic de Castelló; Rafael Tormo, director del projecte AVAN. Espais Rurals d'Investigació Contemporània i Xavier Ginés, professor de l'UJI representant de la Xarxa Experta i les Beques Enclau-UJI.

La representant de la Universitat de Quebec amb la vicerectora de Cultura, Llengües i Societat de lUJI, Carmen Lázaro. / Damián Llorens

Durant la intervenció dels representants de la xarxa del PEU-UJI s'ha posat de manifest la importància de les persones i de l'entramat social del territori en el model del PEU-UJI, que basa la seua actuació en l'acompanyament tècnic a les persones que fan possibles els processos culturals en el medi rural. «L'important és la gent del territori, les persones, i el seu treball i les institucions n'han d'estar darrere», han destacat. Un dels reptes del programa és el de fer present la universitat en el territori i instrumentalitzar el fet cultural com a vehicle de comunicació i acostament a la realitat social. En aquest sentit, s'observen tres línies principals d'intervenció, interconnectades entre si, com són l'educació patrimonial, l'art i creació contemporània i el desenvolupament social i els reptes del territori.

Quebec

La protagonista de la segona part del seminari ha sigut la representant de la Universitat del Quebec en Trois-Rivières, que ha valorat de forma molt positiva «el treball i el model cultural dissenyat pel PEU per al territori» i ha reconegut que el projecte emprès al Quebec, «encara està dècades enrere respecte al desenvolupament del model implementat a l'UJI». Així, Marie Claude Larouche ha manifestat que ha vingut a «conèixer i aprendre del funcionament de Programa d'Extensió Universitària» per a aplicar-lo en la Universitat del Quebec en Trois-Rivières, situada en una àrea d'influència similar a la de Castelló ciutat. Larouche ha explicat que «aquesta situació pot ser provocada perquè al Canadà les universitats no estan obligades a tenir una missió cultural, com sí que ho estan a Espanya».

La codirectora del LRPC ha explicat que la Universitat del Quebec està dividida en set campus situats en quatre regions diferents i és en Trois-Rivières on s'ha posat en marxa el Laboratoire de Recherche sur les Publics de la Culture, una trobada multidisciplinària d'investigadors i professionals interessats en la constitució i evolució dels públics en tot l'àmbit cultural.

Aquest projecte, segons Marie Claude Larouche, està basat en la participació cultural, la democràcia cultural, la diversitat cultural i la creació d'una xarxa cultural que té com a objecte el desenvolupament d'una vida cultural juntament amb la societat i interrelacionada amb tots els sectors. En els últims anys, el laboratori ha dut a terme activitats de recerca i desenvolupament (R+D) en el context de la formació inicial de docents en la Universitat del Quebec a Trois-Rivières, per a l'enriquiment cultural d'aquesta formació i per a la formació en la integració dels recursos culturals a l'escola preescolar i primària.

Amb anterioritat a la celebració del seminari, la directora del LRPC ha mantingut una reunió amb la vicerectora de Cultura, Llengües i Societat, Carmen Lázaro, amb qui ha departit sobre la dinàmica i el desenvolupament del model cultural de l'UJI. Així mateix, durant la jornada del diumenge, Larauche va participar en una jornada de treball que, organitzada pel projecte Reial Fàbrica i Territori, impulsat pel PEU, es va celebrar a les Useres. Finalment, la representant del Quebec també visitarà el Parc Natural Serra d'Espadà per a conèixer el projecte Territori Espadà.