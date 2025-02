El PSPV dona suport a la plantilla de Marie Claire i traça amb l’alcaldessa de Vilafranca una línia d’actuació

El secretari general del PSPV-PSOE de Castelló, Samuel Falomir, ha mostrat el seu suport a la plantilla de Marie Claire de Vilafranca, que s'ha concentrat davant les instal·lacions per a defensar els seus drets laborals i reclamar que la factoria continue en producció després de l’anunci de tancament.

Falomir ha estat acompanyat per l'alcaldessa de Vilafranca, Silvia Colom, amb qui ha traçat una línia de treball per a garantir que “cap institució done l'esquena a la localitat ni a les 80 famílies afectades pels acomiadaments”. En aquest sentit, el dirigent ha insistit que cal trobar una eixida laboral per als treballadors i de mantindre l'activitat industrial a la comarca. “No podem permetre que Vilafranca i els Ports perden un pilar fonamental de la seua economia sense que es busquen alternatives”, ha assenyalat.

El cap socialista ha lamentat que, davant aquesta crisi, cap representant de la Generalitat ni la Diputació hagen xafat Vilafranca ni hagen anunciat cap mesura de suport laboral per als Ports, i ha exigit que “s'activen tots els mecanismes possibles per a evitar que el tancament siga definitiu”.

Falomir ha estat acompanyat en la concentració per companys i companyes socialistes com la vicesecretària general del PSPV, Tania Baños; el diputat autonòmic Ernest Blanch, els diputats provincials Rhamsés Ripollés, Ruth Sanz i Vicent Aparisi i alcaldes i alcaldesses de la zona, que han mostrat el seu compromís amb els treballadors i treballadores de Marie Claire i amb la defensa del teixit industrial de la província. “El PSPV estarà sempre al costat de Vilafranca i de la seua gent per a reclamar solucions i exigir responsabilitats a les administracions que hui, malauradament, estan desaparegudes”, ha conclòs Falomir.

David Guardiola i Pau Sancho, aquest matí a Vilafranca / Mediterráneo

Suport de Compromís

Per a seua part, David Guardiola, portaveu a la Diputació i Pau Sancho, regidor de Castelló, també han participat en la concentració convocada aquest matí a Vilafranca per mostrar el suport de la coalició a les treballadores i treballadors de Marie Claire i han demanat al Consell que actúe amb celeritat.