El PSPV acusa Mazón i Barrachina de ser “el principal maldecap per als ajuntaments” de Castelló

El secretari general del PSPV de Castelló, Samuel Falomir, ha denunciat aquest dijous que “Carlos Mazón i Marta Barrachina s’han convertit en el principal maldecap per als ajuntaments”.

“En el municipalisme tenim la sensació d’haver retrocedit 15 anys enrere, a aquells temps en què el PP de Camps i Fabra retallaven a la babalà i els serveis públics se sustentaven a dures penes gràcies a l’esforç municipal”, ha defensat, posant com a exemple que, a dia de hui, “els ajuntaments de Castelló continuem posant recursos públics per a mantindre els serveis socials de competència autonòmica perquè no estem rebent cap euro de la Generalitat, tot i haver rebut ingressos rècords per part de l’Estat”.

"Embolic legal"

“Estan abocant els ajuntaments a un embolic legal que pot acabar amb el tancament de serveis i l’acomiadament de persones, mentre la vicepresidenta Camarero està més interessada en armar un bon relat que exculpe el seu cap de la negligència del 29 d’octubre que de garantir el benestar dels valencians i les valencianes”, ha afegit, assenyalant que el problema va més enllà dels impagaments.

Falomir ha argumentat que "a Castelló hem perdut més de 200 milions d’euros d’inversió per a centres de dia i residències després de l’eliminació del pla Convivint”. “El problema no era el nom, era la inversió, perquè si no els agradava podrien haver plantejat una altra fórmula o pla, però no, no tenen previst construir nous equipaments socials a pesar de l’envelliment progressiu de la població”, ha incidit.

El portaveu socialista a la Diputació també ha criticat que en matèria educativa i formativa “les coses tampoc no estan molt millor”. “Des de 2023 no s’ha avançat en cap projecte educatiu fora d’’Edificant, ja en liquidació, i se’ns ha deixat sense quasi plans de formació per a generar ocupació als nostres pobles”, ha remarcat. “Viuen en una realitat que no és la nostra ni la de la gent”, ha lamentat.

El líder socialista ha afegit que “si a tot això li sumem la mutilació del Fons de Cooperació per part del PP de la Diputació de Castelló, la conclusió és clara, tenim a l’enemic del municipalisme a les institucions”. Davant això, Samuel Falomir ha reivindicat “administracions que estiguen al costat dels ajuntaments, aportant recursos i solucions als problemes de la gent, i no generant-ne de nous, com ocorre ara”. “No s’està invertint en educació, ni en serveis socials, ni en ocupació, que són tres pilars fonamentals del benestar”, ha criticat, “en especial als pobles més menuts i en risc de despoblament”.

"Silenci còmplice"

El diputat de l’Alcora ha carregat contra Marta Barrachina “pel seu silenci còmplice” davant el "menyspreu" de Mazón cap als castellonencs i castellonenques” i per ser, també, “part del problema”. En aquest sentit, s’ha preguntat “on està el PP que, quan estava a l’oposició, afirmava que Castelló era ‘la gran oblidada’ per la Generalitat”. “Barrachina ha passat de dir que plantaria una tenda de campanya per a reclamar el que és just per a Castelló a amagar el cap baix l’ala”, ha reprotxat Falomir.

El líder provincial ha recordat que el PSPV continuarà defensant els interessos de la província “a capa i espasa” davant la "marginació" del Consell de Mazón i la Diputació de Marta Barrachina. “Ni Mazón ni el seu govern són capaços de fer res bé, només hi ha que vore el que va passar el dia de la DANA. No podem seguir governats per qui ni té ganes ni té cap idea. L’únic camí que els queda és que se’n vagen a casa”, ha sentenciat.