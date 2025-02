Herencias y donaciones están detrás de una de cada cinco adquisiciones de vivienda en Castellón

Recibir un inmueble a través de una herencia o donado directamente por los familiares resulta hoy en día una garantía para esquivar cualquier problema de acceso a la vivienda ante los disparados precios. Los legados, de hecho, están detrás de una de cada cinco transmisiones de propiedad de las viviendas en la provincia de Castellón.

Así lo refleja el informe anual publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestra que durante el 2024 19.778 casas cambiaron de manos en la provincia, un 7,4% más respecto al anterior ejercicio. De dichas operaciones, 3.457 fueron a través de la fórmula de la herencia y otras 586 a través de la donación en vida, sumando entre ambas un total de 4.043 o el 20% del total.

De la demografía a la solidaridad intergeneracional

Ello representa un peso importante sobre el global que fuentes del sector atribuyen tanto a cuestiones demográficas al registrarte cierto auge de la mortalidad en los últimos años de la mano de la pandemia (hay herencias cuya tramitación se alarga hasta distintos ejercicios), como también a una solidaridad intergeneracional, al facilitar a través de la donación los padres a los hijos la posesión de una vivienda que su generación pagó a un valor más bajo.

Más allá, la estadística señala que la compraventa propiamente dicha suele ser la modalidad más habitual para las transmisiones de viviendas, con 12.821 operaciones en suelo castellonense en el último ejercicio, un 19% más interanual. En este caso, las ventas representan seis de cada diez cambios de manos de un inmueble en la zona. El resto de operaciones registradas se corresponde con permutas y otras tipologías de intercambio que el INE recoge sin desglosar.

La obra nueva despunta

Con más lupa, la mayor demanda se centra en la vivienda usada, con 10.032 (el 78%) de las 12.821 compraventas contabilizadas. Son un 14% más de inmuebles de segunda mano vendidos que en 2023.

La obra nueva sigue siendo una opción que o bien todas las familias no se pueden permitir o que no encaja a todos al contar con una oferta más limitada. No obstante, la venta de pisos recién construidos registra un importante despegue en el territorio, con un 41% más de ventas en un año, hasta alcanzar un total de 2.789. Incrementos todos ellos que no se ven eclipsados por el alza de precios.

