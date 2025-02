Cinco años de la pandemia: 2.000 castellonenses sufren covid persistente

El 25 de febrero del 2020 saltaba el primer caso de paciente con covid en la Comunitat, en Burriana. A punto de cumplirse un lustro se estima que cientos de castellonense sufren covid persistente, algunos incluso desde la primera ola y otros más recientes. No todos reciben tratamiento ni están etiquetados como tal en sus historiales médicos. La Red Española de Investigación en covid persistente (REiCOP) reivindica «más fondos para investigar y una respuesta asistencial adecuada» y aprecia que en todo el país los afectados van de 1,6 a 2 millones de personas, que presentan «en un 80%, un cansancio exagerado». Extrapolado a Castellón: entre 1.600 y 2.000. Cifra similar a la aportada el año pasado por la investigadora de la UJI Juana Mari Delgado, de 1.200 a 2.500 castellonenses, en base a que «entre el 5 y el 10% de quienes han pasado la fase aguda del covid 19 siguen con síntomas más allá de 12 semanas, lo que implica covid persistente».

Burriana: zona cero A su regreso de una despedida en Milán (Italia), un joven de 31 años de Burriana acudió el 25 de febrero acudió al centro de salud con síntomas del por entonces desconocido covid, que saltó en Wuhan (China), a finales del 2019. Acabó aislado en el hospital y fue el primer paciente confirmado de la Comunitat y el segundo de la Península, tras otro en Madrid, y los de La Gomera y Mallorca. Un gran susto que con el tiempo se ha diluido. Hoy sigue en hostelería y regenta un restaurante de éxito pero declina hablar del covid.

Unidad especial

En estos momentos, según la Conselleria de Sanitat, en la provincia de Castellón hay 667 personas con diagnóstico activo de covid persistente, mientras que en 2022 eran 566. A lo largo de estos cinco años se han diagnosticado 800. En el Hospital General de Castelló cuentan con Consulta Multidisciplinar Poscovid y, de forma puntual, han remitido pacientes con secuelas a talleres terapéuticos en el Hospital de la Magdalena.

Pilar Pardo, portavoz del Colectivo de covid persistente de la Comunitat y con representación en Castellón, apunta que «no existe un registro oficial de pacientes y sí mucho infradiagnóstico, con facultativos, no todos, incluso negacionistas». De este grupo de apoyo, cuya meta es constituirse como asociación, comparten experiencias 129 personas de Castellón, Valencia y Alicante. Comenzaron con un sencillo perfil y un e-mail y ahora estrenan redes sociales.

«Tenemos casos de la capital y otras poblaciones. Hay quien se contagió antes de la declaración de pandemia como tal: y otros con variantes recientes, menos agresivas. A día de hoy no se han definido las causas ni hay cura, el único modo de no sufrirlo es no contagiarse», añade. Las opciones de desarrollar el persistente han bajado algo, del 20% al 10%. «Según la OMS, una de cada 10 personas con covid acaba con persistente. El perfil mayoritario son mujeres de 40 a 55 años, pero también hombres. Vemos casos con 12 años - en España habrá unos 25 niños y 3 e la Comunitat-; y de más de 60», cita.

Long covid, un ataque multiorgánico

El long covid presenta más de 200 síntomas y es multiorgánico, pues ataca a varias zonas al mismo tiempo. «La sintomatología más frecuente es el cansancio muy pronunciado, llegando a ser incapacitante para cualquier actividad física o mental. Se soportan problemas respiratorios, del sistema digestivo e inmune. Además de disautonomía, falta de concentración o memoria; dificultades para caminar, temblores, contracturas musculares, y fuertes dolores de cabeza y otras zonas», añade.

Aquí puedes consultar los 200 síntomas (Fuente: Reicop)

Expone Pardo que «hay numerosos estudios médicos en marcha en todo el mundo. Pero, tras descartar otras dolencias con pruebas, tardan en ser diagnosticados. A veces se les da el alta no porque estén curados sino porque el personal sanitario admite no poder hacer nada más en ese momento. Es crucial su seguimiento y su posible interacción futura con otras enfermedades, como cáncer o gripe».

Lista de reivindicaciones de pacientes con covid persistente 1. Revisión crónica. El colectivo de covid persistente de Castellón exige «trato justo para los enfermos, con acceso a una atención sanitaria como cualquier enfermedad crónica, con revisiones periódicas y una coordinación para ser vistos en todas las especialidades». 2. Cobertura laboral. Para quienes no pueden trabajar por la intensidad de su sintomatología o necesitan adaptar su puesto. Sin cura, los casos más graves necesitan acceder a bajas prolongadas, o una incapacidad temporal o total , sin miedo a perder su trabajo. 3. Cobertura social. Acceso a ayudas para la dependencia o de otro tipo hasta que mejoren. 4. Niños, adolescentes y jóvenes. Hace falta adaptar los estudios para que estos enfermos puedan seguir formándose y socializar en la medida de lo posible.

