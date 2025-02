El PSPV de Castellón presenta el recurso al presupuesto de la Diputación ante los "cero euros" para el fondo de cooperación

El PSPV de Castellón ha presentado este viernes el recurso contencioso-administrativo contra el presupuesto del 2025 de la Diputación Provincial ante los "cero euros" consignados para el fondo de cooperación municipal.

Lo ha hecho el secretario general de los socialistas castellonenses, Samuel Falomir, acompañado de alcaldes, concejales y diputados provinciales y autonómicos socialistas. En una comparecencia a las puertas de la Ciutat de la Justícia de Castelló, el líder provincial del PSPV ha recordado que "hay ayuntamientos que no han podido aprobar el presupuesto, otros que han declarado no disponibles las partidas y que están en un limbo porque el PP ha decidido no presupuestar el fondo de cooperación".

Moción desestimada

Falomir ha recordado que en su día elevaron una moción al pleno para que la institución se "comprometiera a que de cara a los remanentes de tesorería se dotaría el fondo de cooperación, para tener una seguridad jurídica en los ayuntamientos al existir un acuerdo". "El PP no solo no quiso aprobar esa moción, sino que nos presentó una enmienda para tratar de reprobar al PSOE, cuando somos nosotros los que estamos intentando defender a los 135 municipios de la provincia, porque este fondo no entiende de colores", ha añadido.

"Esta decisión además se ha tomado con muy mala fe en cuanto al tiempo. Tuvimos una cumbre de alcaldes y lo se anunció", ha incidido el secretario general, remarcando que "nuestro único objetivo es poner toda la fuerza posible, hacer todos los movimientos e incluso los judiciales para obligar a que el PP cambie esta posición y cuanto antes presupueste este fondo como en los últimos años".

"Si la Diputación es el ayuntamiento de los ayuntamientos no se puede discriminar así para luego hacer convenios singulares a la voluntad de la presidenta", ha sentenciado Falomir, matizando que "esto no bloquea nada y lo único que ha bloqueado a todos los ayuntamientos es la decisión del PP".