Castelló grita 'Sí al valencià' y exige frenar la consulta lingüística

"Castelló diu Sí al valencia", "Tria valencià", "Rovira dimissió i Mazón a la pressó", "Marca sí al valencià", "Per la nostra llengua", "Tria ensenyament d'oportunitats" son algunos de los lemas que se han escuchado este sábado en una plaza María Agustina de Castelló hasta los topes.

Centenares de personas, unas 600 según la organización, la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament en Valencià, con más de 20 entidades asociadas, se han concentrado contra la consulta de la lengua vehicular en los centros propuesta por el gobierno de la Generalitat en el marco de la Ley de libertad educativa y que arranca este martes 25 hasta el 4 de marzo y que propone a las familias que elijan entre castellano y valenciano como lengua base en los estudios de sus hijos.

"Nos reunimos hoy en varios puntos del País Valencià para manifestar nuestra oposición a la consulta sobre la lengua base en los centros educativos y para defender firmemente la enseñanza en valenciano. La nueva ley de educación arrincona el valenciano, vulnera los derechos lingüísticos del alumnado y complica la tarea docente y organizativa de los centros educativos, motivos más que sobrados para levantar la voz, para organizarnos", han explicado en el manifiesto. G

Galería de imágenes: La Plataforma per l’Ensenyament Públic protesta en Castelló contra la consulta sobre la lengua base / Kmy Ros

"Gracias para responder a la movilización, por no callar ante los ataques y para manifestarnos abiertamente contra la discriminación y la vulneración de los derechos fundamentales. Cómo son el derecho en la educación en igualdad y el derecho lingüístico a conocer las dos lenguas oficiales de los valencianos. Derechos que el sistema educativo tiene que garantizar", han señalado.

De toda la provincia

Desde Vinaròs , Sant Mateu y Benicarló a Vall d'Alba, Vilafamés, Burriana y Almassora, padres y madres y familias de toda la provincia han respondido a la llamada de la Plataforma. Y, entre los concentrados, diputados y concejales del PSPV y de Compromís, como Rafa Simó, Patricia Puerta, Mary Carmen Ribera; o David Casanova, Pau Sancho o Vera Bou, entre otros.

Desde los sindicatos, como portavoces, junto a Famílies pel Valencià, han señalado que "nos oponemos al que supone un ataque frontal a nuestra lengua y a nuestro sistema educativo. La Consellería de Educación, en una maniobra claramente ideológica, ha decidido malograr, el modelo de enseñanza en valenciano, creando una problemática que no existía".

Entre cánticos de "El valencià no es toca" y "Sí, sí, dí sí al valencia", los concentrados han exigido "a la Conselleria que abandone esta estrategia de división, que anul•le la consulta y que trabaje para fortalecer la enseñanza en valenciano, como garantía de una educación de calidad, igualitaria e integradora. Defendemos el derecho de las nuevas generaciones a conocer, aprender y estimar la lengua histórica de este territorio""

Estrategia de división social

"Esta consulta no es más que una estrategia para dividir la sociedad valenciana y recortar los derechos lingüísticos del alumnado, una cortina de humo para tapar su incompetencia. Por eso, nos encontramos en las calles, para defender aquello que es nuestro: la escuela pública, el pilar fundamental de una sociedad igualitaria, inclusiva y cohesionada. Nos encontramos aquí porque nuestros derechos están en peligro", han destacado.

"Conselleria se emperra a generar confrontación, a dividir familias y docentes, y a fomentar la idea que el valenciano es prescindible. Con esta consulta pretenden favorecer la minorización del valenciano en la enseñanza, un paso más en su estrategia de desmantelamiento las conquistas lingüísticas conseguidas con años de reivindicaciones. ¡Un paso más para eliminar una lengua que los molesta e incomoda, una lengua que desprecian!

"Falsa promesa de libertad"

Han señalado que, "además, la consulta que prevé la ley no garantiza el derecho a decidir de las familias, puesto que la distribución final dependerá de las ratios y de la disponibilidad en cada centro. Esto supone una falsa promesa de libertad de elección que en realidad solo genera más desigualdad y confusión. "¡Que no nos engañen! Aprender valenciano no es, como nos quieren hacer creer, un problema y garantizar su conocimiento no es una imposición".

"Esta consulta no nace de la preocupación por la educación, sino de la voluntad de imponer un relato falso: que el valenciano es un problema, que es una imposición, que no es necesario. Pero el valenciano es lengua oficial, es un derecho conocerla y usarla, es un bien que hay que proteger y es, también, un pilar de un sistema educativo que ha demostrado sobradament su éxito académico y social, garantizando que el alumnado domino tanto el valenciano como el castellano y tenga más facilidad para aprender otras lenguas".