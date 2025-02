María Barrachina: "Estamos en una sociedad patriarcal que infravalora a las mujeres"

Con motivo del Día Europeo de la Igualdad Salarial, que se celebra este 22 de febrero, entrevistamos a María Barrachina, trabajadora social en el área de las Mujeres e Igualdad de la Dirección Territorial la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de Castellón. Abordamos junto a ella las aportaciones que tiene el Trabajo Social en la promoción de esta igualdad de pleno derecho sobre la que pivota esta jornada.

Pregunta.- La de hoy es una jornada para recalcar y celebrar todos los esfuerzos realizados para lograr las equiparaciones salariales ante trabajos de igual valor. También para fomentar los esfuerzos que aún se necesitan para lograr este objetivo. ¿Cuáles son esos esfuerzos, y qué retos quedan pendientes?

Respuesta.- Desde que en 2011 se comenzara a celebrar este día como una forma de reivindicar y visibilizar la diferencia salarial existente entre mujeres y hombres, se han conseguido mejoras, aunque aún nos quedan retos pendientes para alcanzar la igualdad real. Por ejemplo, la celebración de este día brinda la oportunidad de visibilizar la discriminación retributiva entre hombres y mujeres en aras de no olvidarla y seguir trabajando en su eliminación; así como la legislación sobre la materia, que quiere garantizar que así sea, pero no olvidemos que aún quedan retos, sobre todo de concienciación social, que permita ir igualando esta realidad. Sabemos que, si las personas creemos en algo, y no como una mera imposición, los resultados son mucho más favorables; y esto es aplicable a la igualdad salarial, si creemos que es justo que la situación retributiva sea igualitaria entre mujeres y hombres será más fácil aplicarlo, sin necesidad de agentes externos que lo impongan.

P.- ¿La brecha salarial es, por tanto, todavía una realidad?

R.- Sí, los datos siguen mostrando esta realidad desigual. Por tanto, sigue siendo necesario trabajar en actuaciones que mejoren la retribución salarial y minimicen la brecha de género de ésta. El último informe publicado por la Generalitat Valenciana así lo dejaba evidenciado (Desigualdad, brecha salarial y de género en la Comunitat Valenciana).

P.- La eterna pregunta: ¿Por qué las mujeres cobran menos que los hombres?

R.- Muchas veces esta desigualdad viene condicionada por las circunstancias laborales. Como sabemos, el tema de la conciliación familiar sigue siendo una materia pendiente, que genera desigualdades entre mujeres y hombres. El hecho de tener reducciones de jornada y ostentar trabajos feminizados siguen siendo dos cuestiones básicas para la existencia de la brecha salarial, así como las dificultades de las mujeres al acceso a los puestos de mayor responsabilidad, y que por tanto ofrecen una mayor retribución salarial.

P.- La promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, y el reconocimiento de los derechos de las mujeres, es el leitmotiv del departamento Mujeres e Igualdad de la Conselleria, en el que trabajas. ¿Cómo es tu día a día, como trabajadora social? ¿Qué acciones, programas, líneas transversales, intervención social, etc… llevas a cabo?

R.- Desde la sección en la que trabajo apoyamos a entidades locales y sin ánimo de lucro en el fomento y promoción de la igualdad a través de las subvenciones que existen para ello. Somos también una sección que sirve de apoyo a todas aquellas entidades que precisan de orientación y asesoramiento sobre promoción de la igualdad, y estamos en colaboración con la Red de Agentes de Igualdad.

P.- Cuál es la representación de la figura del Trabajo Social en la sección en la que desarrollas tu labor? ¿Sois un equipo interdisciplinar? ¿Cuántas trabajadoras sociales hay?

R.- El equipo que compone esta sección es interdisciplinar. Somos únicamente cuatro personas en Castelló, que trabajamos conjuntamente perteneciendo a diferentes áreas como son la educación social, administración, y trabajo social, de las que únicamente estoy yo como trabajadora social. No obstante existen otras compañeras trabajadoras sociales en la direcciones de Alicante y Valencia, así como en el Dirección General. Se trabaja de una manera coordinada entre todas las secciones.

P.- ¿Qué aportaciones tiene el Trabajo Social en la promoción de esta igualdad de pleno derecho, en la que se incluye la salarial, de la que hablamos hoy?

R.- El Trabajo Social como profesión de defensa de los derechos humanos tiene inherente el principio de promoción de la igualdad en un sentido amplio, y por tanto específicamente en el ámbito de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

P.- Por tu experiencia, ¿la desigualdad salarial entiende de profesiones o de la situación socioeconómica de las personas, o no va ligado a ello? ¿Por qué?

R.- Como se ha visto, la desigualdad salarial tiene un gran componente social y estructural. Estamos en una sociedad patriarcal que infravalora a las mujeres, por tanto, en el ámbito económico y retributivo, ésta es una de sus formas de manifestación.

P.- ¿Cuál es la realidad en la provincia de Castelló en lo que a la brecha salarial se refiere?

R.- Datos relativos a la situación de la brecha salarial la podemos encontrar en el informe de la Generalitat Valenciana donde se indica que sigue existiendo dicha desigualdad. Pese a la evolución de la situación laboral de los últimos años, las políticas de igualdad en este ámbito son escasas para alcanzar el objetivo de una igualdad real, en cuanto a igualdad salarial se refiere. La existencia de un mantenimiento y una inexistencia de un decrecimiento significado en la desigualdad salarial, nos viene a evidenciar que hay que aplicar, además de lo ya existente, otro tipo de políticas que generen cambios estructurales.

P.- Luchar contra la desigualdad salarial implica trabajar al mismo tiempo la igualdad de oportunidades. ¿Alcanzar la igualdad salarial es el primer paso hacia una igualdad en todas las esferas? ¿La igualdad entre mujeres y hombres empieza por el ámbito laboral-retributivo, o debe ir en paralelo a esas otras conquistas sociales en otros campos?

R.- En mi opinión, no creo que un área sea más importante que otras. Obviamente mejorar la igualdad en el ámbito laboral es un gran avance, pero que incluye muchas más cosas que la retribución, como políticas de conciliación familiar, políticas de acceso al empleo de mujeres o de acceso a puestos de responsabilidad por parte de éstas. En este sentido, no es menos importante extender las actuaciones a otros ámbitos que permitan alcanzar una corresponsabilidad entre mujeres y hombres, avanzar hacia una coeducación, mejorar la participación política de las mujeres y, otras muchas más, son cuestiones a seguir trabajando para alcanzar la igualdad de oportunidades y efectiva entre mujeres y hombres. Si bien hay que reconocer que para que las mujeres puedan mejorar sus circunstancias y favorecer una mayor igualdad de oportunidades, hay que incidir en mejorar la situación salarial, porque estamos en un sistema capitalista y los recursos económicos nos abren puertas y facilitan nuestro desarrollo. Por tanto, si hombres y mujeres tenemos la misma igualdad salarial, tendremos las mismas oportunidades de acceso a recursos, sin diferenciación de género.

P.- Una sociedad sin brecha salarial sería…

R.- Más igualitaria y permitiría un acceso a recursos a hombres y mujeres en mayores condiciones de igualdad.