Ampliació del Serrallo: Compromís demana a la Diputació que medie entre Almassora i Castelló

La companyia energètica bp ha sol·licitat a l'Ajuntament de Castelló l'ampliació de la zona industrial del polígon del Serrallo en 164.0000 m4 i modificar sòl logístic per sòl industrial per a créixer cap a l'oest, més cap a Almassora que on estava previst. Per això, el grup municipal de Compromís a Almassora va reivindicar en el Ple de l'Ajuntament que el consistori presente recursos i al·legacions per a defensar als seus veïns i veïnes davant aquesta ampliació.

Aquesta ampliació, malgrat situar-se en el municipi de Castelló, com es va denunciar des del grup, suposaria un major impacte sobre els habitatges de la costa nord d'Almassora, l'eliminació d'accessos com el de la Donació i el camí Fadrell, i afectaria la xarxa primària i la infraestructura verda. A més, la nova zona industrial es destinaria a la generació d'hidrogen verd, un procés que també comporta riscos industrials importants.

Aprofitament urbanístic

A més, explica el portaveu en la Diputació, David Guardiola, “bp preveu compensar amb un milió d'euros l'Ajuntament de Castelló per a evitar la cessió del sòl d'aprofitament urbanístic, limitant així la creació d'infraestructures o vials que puguen ser necessaris”.

Per això, el grup de Compromís en la Diputació sol·licita a la institució provincial que exercisca un paper de mediació entre els ajuntaments d'Almassora i Castelló per a garantir que qualsevol decisió presa sobre aquesta ampliació industrial tinga en compte els interessos de tots dos municipis i la seguretat dels seus ciutadans.

Així, “creiem que és necessari que la Diputació de Castelló actue com a interlocutor entre les administracions afectades per a trobar solucions consensuades que protegisquen els interessos municipals, l'entorn natural i la seguretat de la ciutadania”, conclou.