Francisco López (Patim): «El 80% de adictos al juego se iniciaron siendo menores»

El presidente de la asociación de referencia en Castellón para el tratamiento de adicciones (Patim), Francisco López, hace un repaso a los problemas actuales con la ludopatía en una semana en la que se ha celebrado, el 17 de febrero, el Día Internacional del Juego Responsable.

- ¿Juego responsable?

- Nosotros, desde Patim, en Castellón, hemos manifestado por activa y pasiva y durante años que no es adecuado llamarlo juego responsable. En todo caso, juego seguro. Pero es cínico, ¿por qué no dedico un día al accidente de tráfico seguro o al suicidio seguro? Al final estoy cargando la culpa en la persona no en quien proporciona las herramientas para que genere una adicción, sobre todo, cuando hablamos de menores.

-¿Siguen existiendo brechas en el acceso del menor al juego?

-Los menores están desprotegidos, explotados y engañados. Es hora de plantar cara a los grandes operadores. Como los bodegueros, ustedes venden alcohol pero con determinadas condiciones. En poco más de un año, la ley de regulación del juego y prevención de la ludopatía en la Comunidad (1/2020) ha sufrido modificaciones que vulneran su espíritu y son un retroceso en la protección del menor, primando el beneficio económico sobre la salud. No obstante, tras la última Comisión del Juego esta semana, en la que está presente Patim, la inversión anunciada para la prevención es una buena noticia. Ahora hay que ver cómo se concreta.

-¿Y qué ocurre con la distancia de las casas de apuestas a los centros educativos, se cumple?

-No debemos olvidar que tanto a los salones de juego como a los locales específicos de apuestas se les ha vuelto a permitir la renovación de sus licencias aunque estén a menos de 850 metros de un centro educativo, con lo que queda sin efecto el perímetro saludable que contemplaba la ley valenciana hasta que se cambió. A nivel nacional se ha dicho tolerancia cero a la publicidad del juego. Eso ya empieza a sembrar una postura. Yo no voy a ir contra las casas de juego como si estuviéramos en el siglo XIX. Está bien que existan pero que cumplan la ley. Las casas de apuestas como champiñones. Ahora ha cambiado la imagen como si entraras en una sala de cine.

-¿Qué necesitamos ante esto?

-Claramente, nos hace falta un Estado y una sociedad fuerte que haga cumplir la ley, que mantengan la prevención como baluarte de la ley del juego. Necesitamos una sociedad que en la familia y los colegios eduque en juegos colaborativos, donde no se compite sino que se trabaja en equipo por la victoria. No hay que olvidar que, por cada persona que juega, hay tres a su alrededor que sufren la ludopatía. Hemos banalizado el juego. Un 80% de los pacientes de Patim se iniciaron en el juego siendo menores. En la Comunitat se habla de un 1,9% de la población que tiene un problema de adicción al juego. En los bares hay poca vigilancia en cuanto al acceso del menor al juego.

