El 'influencer' que enseña Castellón: Los 12 imprescindibles de la ciudad y provincia para Javier Almodóvar

Castellón tiene mucho que ofrecer, pero son pocos quienes lo muestran. Al menos en redes sociales. Entre ellos se encuentra Javier Almodóvar, un joven de 31 años que llegó hace 10 desde su Novelda natal y que se ha enamorado “de una de las provincias más montañosas de España y con una costa de 139 kilómetros llena de playas increíbles. Lo tiene todo”. Sus vídeos tienen cientos de miles de reproducciones y han llegado a medio mundo. 'Me escribe mucha gente de aquí que desconocía estos lugares, y también gente de fuera que los echa de menos y se siente orgullosa al verlos”.

Javi llegó a Castellón casi de casualidad. “Me contrataron de Neolith para verano y la idea inicial era la de estar tres meses trabajando porque quería estudiar en la universidad, pero entre que estaba a gusto en la empresa y que también me gustó Castellón decidí quedarme”, recuerda. Una década después es coordinador de logística de la citada empresa, marca líder global en piedra sinterizada, y pasa sus ratos libres mostrando en redes sociales lo que más le gusta de su tierra de adopción.

Los seis imprescindibles de la ciudad de Castellón para Javier Almodóvar Subir al Fadrí

La playa del Gurugú

El ambiente de las tascas

Las fiestas de la Magdalena

El restaurante Donde las medianas

La horchatería Ima «Cuando los amigos ven la cantidad de gente que se reúne en las Tascas flipa. Y qué decir de las fiestas de la Magdalena... Para que luego digan que Castellón está muerto. Para nada». «Me gusta el restaurante Donde las medianas, con un cachopo inmenso, una tortilla de patata con chorizo espectacular y un bocadillo de calamares como los de Madrid. También voy a la Horchatería Ima de Capuchinos y recomendaría subir al Fadrí y tomar el sol en la playa del Gurugú».

“Trabajo ocho horas cada día de lunes a viernes, pero entre llamadas y otros temas a veces es bastante más, por lo que entre semana me queda poco tiempo para hacer vídeos. Cuando los preparo es durante el fin de semana”, reconoce el alicantino, que se siente “como un castellonero más” después de tanto tiempo en la ‘terreta’.

Los seis imprescindibles de la provincia para Javier Almodóvar Fanzara

Aín

Peñíscola

Morella

La ruta de los órganos de Benitandús

Vilafamés «Aín me parece un pueblo precioso. Además tiene una historia muy curiosa y las ventanas y puertas solo pueden ser de madera. Fanzara también es una pasada, con sus grafitis en las fachadas y, obviamente, Peñíscola, Morella y Vilafamés, que son mucho más conocidos». «La ruta de los órganos de Benitandús es muy interesante junto al pantano. También me gusta mucho la Vía Verde que va desde Benicàssim hasta Orpesa y primero desayunar en el Voramar».

No oculta que sus primeros pasos en Castellón no fueron un camino de rosas, pues “era la primera vez que salía de casa. Además la única pega que encuentro aquí es que la gente es un poco cerrada en su círculo. Tengo muchos amigos, pero no un grupo de amigos como tal”. Su proyección en redes sociales provoca, eso sí, que mucha gente le conozca: “Antes hacía sobre todo vídeos de moda, que es lo que me gusta, la ropa vintage, pero desde hace un año que publico sobre Castellón me siento muy querido y reconocido. Estoy muy agradecido de la gente”.

Javi se muestra “sorprendido” por la cantidad y calidad de las reacciones que está recibiendo: “Intento que salga un contenido trabajado y de calidad. Es verdad que es más fácil hacerte un nombre en ciudades más grandes como Valencia o Madrid que en Castellón, pero estoy feliz por la respuesta de la gente y me lo paso muy bien haciéndolo, que es lo importante”.

El ‘influencer’ admite que hasta ahora su actividad en redes es más un ‘hobby’ que otra cosa, pero no descarta monetizar esta afición en un futuro: “Si llega una buena oportunidad no la voy a desaprovechar, pero mi intención no es esa sino la de promover pueblos y rincones que me gustan de Castellón”. De hecho, Javi está convencido de que su futuro pasa por su provincia de adopción: “Tengo claro que aquí es donde quiero seguir. No tiene nada que envidiar a ningún sitio”.