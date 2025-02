La madre de un niño con covid persistente en Castellón: «El fuerte dolor de cabeza le ocasionó visión doble»

«A los 12 años mi hijo -ahora tiene 17- se contagió de covid". Así comienza el relato de una madre de Castellón que prefiere preservar el anonimato, al tratarse de la historia de un menor, que ha padecido cinco años de covid persistente. Al mismo tiempo, no quiere dejar pasar la oportunidad de hacerse escuchar y explicar el calvario por el que han pasado.

"Llegó a dormir solo dos horas en tres días"

"Pasó ese primer contacto con el coronavirus en casa: con fiebre, dolor de cabeza y estaba hecho polvo pero no se ahogaba. No era nada grave para ir a Urgencias y hospitalizarlo. Estuvo tres semanas en casa hasta que se le fue la fiebre. Regresó a clase y a la semana le volvió un dolor de cabeza súperfuerte, las 24 horas. Le mataba durante el día y le impedía descansar de noche. Llegó a dormir dos horas en tres días", explica.

Impacto en los estudios y en la socialización

"Iba dos horas el lunes a clase y luego toda la semana en cama: sin moverse, sin jugar, nada. Era desesperante. A veces tenía fiebre de forma aleatoria, 39, 36 o 35, con variación de 10 minutos; o diarrea varios meses. No había solución ni diagnóstico. Le vio la pediatra, neuropediatra y hasta una psicóloga. Las pruebas salían bien", apunta. En el año 2023 recuerda que le hicieron dos informes, dos neuropsicólogos distintos, donde se vio que tenía afectación neurológica, como fluidez verbal mínima.

Casos "clavados" en Valencia y otras zonas de España

"Primero busqué por internet el síntoma de dolor de cabeza en niños con covid y no encontré nada, pero sí cuando cambié al término adultos. Contacté con un grupo de apoyo de personas con covid persistente de la Comunitat y un día apareció una chica, en el 2021, en Valencia, a cuya hija le pasaba lo mismo que al mío. Un caso clavado. Encontramos más y aportamos informes a nuestros médicos. Muchas veces me he sentido juzgada, como si fuera una madre histérica o mi hijo se lo inventara. ¿En serio?".

"Al año y pico, de repente, empezó a ver doble"

¿Se alcanzó la curación el algún momento? Esta castellonense explica sobre su hijo que pasó parte de su adolescencia con covid persistente que "hay síntomas que cesaron por sí solos. Pero al año y pico empezó a ver doble. En Urgencias no detectaron anomalías. Lo llevé a una especialista, le hizo pruebas y fue clara: ‘El músculo no va donde debe, es por la intensidad del dolor de cabeza; la visión doble durará en función de esto’. Y así fue: hasta mes y medio después no volvió a ver normal’".

"Hoy está mejor y progresa en su formación"

El covid persistente le causó a este niño niebla mental, dificultad de concentración y memorizar. "Le afectó a sus estudios y a su salud física, lo que le llevó a dos años de clases a domicilio. Hoy día está mejor y sigue formándose, con éxito. Consideramos que está recuperado. Tratamiento no ha tenido ninguno efectivo, para el dolor de cabeza nada le aliviaba y probaron incluso medicación de adulto. Pero todo se ha ido igual que vino, de repente. Es importante que se nos crea», concluye contundente su madre, con esta plegaria.

