El PSPV denuncia que Mazón i Vox tomben la proposta per reforçar l'112 "tot i vore’s col·lapsat i incapaç d’enviar ajuda el dia de la dana"

El PSPV-PSOE de Castelló veu "un perill cada volta més desbocat” que Carlos Mazón i el Partit Popular "continuen dirigint" Emergències a la Comunitat Valenciana. “No han aprés res. En qüestió de setmanes han accelerat canvis legislatius per a permetre construir en terrenys inundables i ara, aïllant-se totalment de la realitat, han tombat la proposta que hem presentat els socialistes a les Corts per a millorar les condicions laborals del 112”.

Així s’ha expressat el diputat autonòmic Rafa Simó, qui s’ha mostrat "perplex" pel “mesinfotisme” de la bancada popular que, “malgrat les evidències que els acorralen pels errors comesos el passat 29 d’octubre, ni fan ni deixen fer perquè la nostra Comunitat torne a la normalitat”. “És impresentable que, tot i saber que el servei es va vore desbordat i sense capacitat tècnica per a respondre tots els avisos durant la DANA, deixant persones en perill sense assistència, diguen ‘no’ a millorar el servei amb més recursos”, ha defensat.

Ampliació de les plantilles

“El que demanàvem no era cap barbaritat; era l’ampliació de les plantilles, la seua incorporació com a personal laboral de la Generalitat Valenciana i la creació d’un conveni específic que reconega les funcions concretes que realitzen”, ha explicat Simó. “Fins ara, els treballadors del 112 estan subjectes a un conveni col·lectiu d’empreses de telemàrqueting, que en absolut recull l’especificitat de la seua tasca. Estan completament indefensos i, nosaltres com a ciutadania, també”, ha afegit

A més del PP, Vox també ha votat en contra de la proposta per a enfortir la resposta a emergències a tota la Comunitat Valenciana i per a millorar les condicions dels gestors de crides del 112. “Són els primers que reben les sol·licituds d’auxili de la ciutadania, no és cap broma”, ha recordat Simó.

El diputat socialista ha lamentat que, després d’una situació tan crítica com la dana, "el PP continue actuant com si no haguera passat res i que l'112 no haguera tingut cap incidència". “Exigim que es deixe de carregar la plantilla amb tanta faena i que se’ls donen unes condicions laborals dignes. No es pot jugar amb la seguretat de les persones ni amb la professionalitat d’aquells que han de garantir-la”, ha conclòs.