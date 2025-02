Las tragaperras de los bares de Castellón, ¿hacia la extinción?

El sonido y las luces de las tragaperras son un canto de sirenas para los ludópatas y una manera de iniciarse en el juego para muchos menores de edad, por una brecha en el acceso, no siempre bajo control, según denuncian asociaciones que tratan las adicciones como Patim, en Castellón. Las también llamadas máquinas B tienen los días contados en lo que respecta a las nuevas aperturas de hostelería. ¿Rentabilidad, imagen o temor a robos?

La directora comercial de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Yolanda González, explica que, en el día a día, «lo cierto es que la mayoría de gente que abre hoy un bar no quiere máquinas tragaperras. No sabemos bien los motivos, desconocemos el rendimiento que tienen actualmente, aunque antaño sí hubo una época con momentos mejores». «La tendencia es que su presencia en hostelería va a menos, la gente ahora no quiere tanto. Es posible que haya más en los pueblos que en la capital; y dentro de la ciudad, puede ser más habitual bares del extrarradio que en el centro. Es algo asociado a los bares de siempre y de barrio».

«Uno de cada cuatro jóvenes de 14 a 24 años juega con dinero, según el informe de Sanidad»

Bares con máquinas incluidas se alquilan a menor precio

Con todo, los mismos operadores de máquinas, según expone, cuentan con una oferta de bares en alquiler -con las tragaperras incluidas- que se ofrecen a un coste más económico como reclamo». ¿Cuánto dinero se puede ganar con una máquina tragaperras en promedio? Según el Anuario del Juego de España en 2022, el rendimiento medio anual era entonces de 6.389 euros en cafeterías y 7.155 en restaurantes. La cifra depende de la frecuencia de uso, el tipo de tragaperras, su público o modelo de comisión acordado con el proveedor -algunos publicitan ganancias de 300 a 1.500 euros al mes-.

Una iniciación al juego adictivo

Francisco López, presidente de Patim (asociación volcada en la prevención y tratamiento de las adicciones, el alcoholismo, ludopatía y otras conductas), considera que «las máquinas B o tragaperras han cambiado rotundamente. Hace 15 años se hizo un estudio sobre su nivel adictivo, al tener una respuesta inmediata, en cuanto tiro la moneda. Quienes jugaban en aquellos momentos, cerrando los ojos y viendo los bares de aquel tiempo, era un individuo que se tomaba una caña tras otra, esperando en la esquina de la barra y, cuando veía «la máquina caliente», expresión de la época, se ponía a jugar. Eran casi pseudoespecialistas en esas máquinas». Ahora, agrega, «el perfil ha ido cambiando, de la mano de la aparición de máquinas más modernas: que incluyen apuestas, otra serie de juegos deportivos...De aquel hombre solitario en la barra pasamos a un joven acompañado de una o dos personas más, tomando chupitos que celebra en voz alta su victoria, en caso de producirse». «Es un joven que estudia o un trabajador, en un establecimiento de hostelería donde no hay ningún tipo de control. Se ha solicitado desde la Comisión del Juego que se fije un dispositivo como el mando a distancia como con la máquina de tabaco», incidió.

Mecanismos insuficientes

La prevalencia de juego con dinero se sitúa en torno al 24% entre los 14 y 24 años, según los datos que recoge el informe EDADES del Ministerio de Sanidad. Un porcentaje que va aumentando según crece la edad de las personas encuestadas para superar el 70% entre los 55 y 64 años. Patim aboga por responder de forma contundente desde distintos ámbitos -públicos y privados- para evitar que los menores puedan acceder a realizar apuestas o participar en otro tipo de juegos con dinero en efectivo, on line o físico. «Los mecanismos actuales para controlar el acceso resultan insuficientes para proteger a los adolescentes», advierte el presidente de Patim.

Recaudación oficial

Las tragaperras en los bares de la provincia de Castellón, según datos de la Conselleria de Hacienda, va a menos, aunque todavía quedan en funcionamiento 2.358 máquinas B: 18 menos en tres años (2022) y una pérdida de 254 durante la última década (2015). Con todo, también tienen más competencia, en el perfil joven y no tanto, del juego no presencial: las apuestas on line.

«Su nivel adictivo es altísimo: introduzco la moneda y tengo una respuesta inmediata»

Aunque las máquinas de apuestas han ido a menos en los bares, se han modernizado y la cifra total sí crece / Mediterráneo

Ahora bien, existe un matiz y es que otra cosa es la cifra total de máquinas B en todo tipo de establecimientos, tanto hostelería como casas de apuesta o casinos, pues aquí sí aumenta, aunque poco. La última Memoria del Juego de la Generalitat constata que en el 2022 -en breve se publicará la del 2023- señala que Castellón contaba con 2.839 tragaperras, dos más que el anterior; a contracorriente de Alicante que, con 9.901, perdía 126; y Valencia, con 11.655, a la baja, con 231 menos.

La foto fija del informe Adicción al juego en la juventud de la Comunitat Valenciana añade otro dato: «El 60% de máquinas de apuestas de la Comuntiat se ubica en locales de hostelería». En cuanto a la recaudación, a diciembre del 2024, la Agencia Tributaria Valenciana había ingresado por máquinas B y C, en Castellón, 10,4 millones de euros (+2,8%) en impuestos, el grueso del total por juego de todo tipo: 11,9 millones.

Precisamente esta semana, como novedad, la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha anunciado que la Generalitat destinará 700.000 euros procedentes de los ingresos por sanciones e infracciones de los operadores por incumplir la ley del Juego a iniciativas de prevención del juego patológico y a refuerzo de las inspecciones.

