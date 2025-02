El PSPV de Castellón concedeix el premi Palmira Pla Pechovierto del 2025 a Malú Blasco Querol i Ménades de Irta

El PSPV de Castelló reconeixerà en la quarta edició dels premis Palmira Pla Pechovierto, iniciativa de l'actual direcció socialista per promocionar el feminisme, a Malú Blasco Querol i l'associació cultural Ménades de Irta de Peníscola per la trajectòria en defensa de la igualtat.

Blasco rebrà la distinció en la categoria individual per la seua destacada trajectòria en defensa dels drets de les dones i la igualtat. La responsable de l’organització dels premis, María Victoria Garrido, ha explicat que la militant de base del PSPV a Morella i regidora durant 20 anys, “s’ha erigit com una figura clau en la lluita per la igualtat de gènere a la comarca amb l’impuls d’iniciatives com el Pla d’Igualtat Municipal i col·laborant activament amb el Grup de Dones dels Ports i altres col·lectius feministes”.

Benestar femení a través de la dansa i la sororitat

En la categoria col·lectiva, el jurat ha decidit premiar l’Associació Cultural Ménades de Irta de Peníscola per la seua intensa trajectòria en la defensa dels drets de les dones i la igualtat. Creada el 2012 per Ruth Castell i Balma Bengochea, aquesta entitat va nàixer amb l’objectiu de promoure el benestar femení a través de la dansa del ventre i la sororitat. “A més a més, han impulsat tallers de feminisme i conferències sobre violència obstètrica, maternitat i igualtat, amb figures com Lorena Moncholí, Pat Merino i Ana de Miguel”, ha explicat Garrido.

El secretari general del PSPV de Castelló, Samuel Falomir, en nom de l’Executiva Provincial, ha traslladat personalment l’enhorabona a les premiades i ha destacat que “és un orgull comptar amb persones i col·lectius que, de manera totalment desinteressada, treballen per millorar la vida de la ciutadania i per aconseguir la plena igualtat entre dones i homes”.

L’acte de lliurament dels Premis Palmira Pla Pechovierto tindrà lloc el dijous 6 de març a Benicarló en un format obert i amb un clar esperit feminista.