Un experto de Castellón: "«La rehabilitación física y cognitiva es efectiva en el ‘long covid’»

Justo hoy se cumplen cinco años del origen oficial de la pandemia en Castellón, cuando en el Hospital la Plana de Vila-real entró un joven de Burriana, de 31 años, con síntomas de covid, tras un viaje a Italia. Dio positivo y se convirtió en el primer caso de la provincia y la Comunitat. Un lustro más tarde, el coronavirus se ha convertido en una dolencia crónica para muchos pacientes, con síntomas que no desaparecen.

-¿Cómo se trata actualmente al paciente con covid persistente?

-En la consulta de seguimiento poscovid del Hospital General de Castellón atendemos a pacientes que han estado ingresados por neumonías graves y requieren un seguimiento y a aquellos muy inmunodeprimidos que necesitan tratamientos antivirales para comprobar que no existe una recaída de la infección. Vemos también a quienes, tras pasar una infección aguda leve, presentan problemas posteriores y síntomas persistentes. No obstante, hay que reconocer la gran labor de Atención Primaria donde se está asumiendo al grueso de enfermos con el llamado long covid o persistente.

-¿Qué especialistas entran en juego en la atención de long covid?

-Desde la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Servicio de Medicina Interna del Hospital General atendemos a los pacientes derivados desde Atención Primaria u otras especialidades por cumplir unos criterios establecidos en un protocolo consensuado desde el inicio de la pandemia. Nuestra labor es realizar una serie de pruebas complementarias, según la sintomatología del paciente, para elaborar un estudio completo y analizar si existe algún daño orgánico que justifique sus problemas. También tratamos de realizar un despistaje de otro tipo de patologías que puedan estar detrás de un supuesto long covid.

-¿Cómo son las terapias para mejorar la calidad de vida?

En el caso de que el paciente no presente ninguna alteración relevante en las pruebas complementarias, tratamos de mejorar la sintomatología y su calidad de vida según el cuadro clínico que presente. En muchas ocasiones, dada la similitud que tiene con la encefalomielitis miálgica/síndrome de fatiga crónica (muchas veces indistinguible), derivamos al paciente a la Unidad de Fibromialgia y Fatiga crónica y a la Unidad de Rehabilitación Respiratoria (ambas del Hospital la Magdalena de Castellón) dada su importante experiencia en este campo.

Unidad móvil de vacunación frente a la gripe y el covid en Castellón. / Manolo Nebot

-¿Existe un tratamiento efectivo?

-Realmente no tenemos a día de hoy un tratamiento específico para esta patología y de hecho una reciente revisión sistemática publicada en una prestigiosa revista internacional, afirma que las únicas intervenciones que han demostrado mejorar a los pacientes es la rehabilitación física y cognitiva. Por este motivo, desde el 2020 trabajamos con este circuito consensuado con varios servicios del Departamento de Salud de Castellón como son Medicina Interna/Unidad de Enfermedades Infecciosas, Neumología, Radiología y Rehabilitación del Hospital General Universitario de Castellón, la Unidad de Fibromialgia y Fatiga crónica y Unidad de Rehabilitación Respiratoria del Hospital la Magdalena y Atención Primaria.

Nacho Pérez. / Mediterráneo

-¿Se han frenado con las nuevas variantes los afectados por el covid persistente?

--Hasta ahora hemos valorado en nuestra consulta específica de la Unidad de Enfermedades Infecciosas a más de 800 pacientes de Castellón. No obstante, aunque siguen habiendo casos nuevos, tenemos la impresión y los estudios así lo concluyen de que está disminuyendo notablemente la incidencia, probablemente en gran parte por la vacunación, que se ha visto es la medida más efectiva para la prevención de padecer luego covid persistente.

Otros factores que podrían contribuir a la disminución son la aparición de variantes menos virulentas -aunque más contagiosas- y el empleo de fármacos antivirales en poblaciones de riesgo -que también parece que ayudan a reducir su incidencia según estudios recientes-. Debemos tener en cuenta también que las primeras olas tienen un componente psicológico muy importante por la situación que vivimos toda la población y que seguro influyó negativamente en la manifestación de síntomas.

-¿Qué síntomas principales (fatiga, dolores, oídos, etc.) presentan las personas con long covid?

Aunque la lista de sintomatología es muy amplia, claramente los principales síntomas que refieren los pacientes a largo plazo son la niebla mental o brain fog y olvidos frecuentes, astenia, disnea, artromialgias, taquicardia y problemas como pueden ser la ansiedad, depresión e insomnio.

-¿Por qué cuesta tanto curar esos efectos del coronavirus?

-Quizás para entender esta dificultad primero haya que conocer cuál es el motivo por el cual el SARS-CoV-2 realiza este daño. Existen múltiples teorías como son la formación de autoanticuerpos y fenómenos de autoinmunidad, lesión de vasos sanguíneos, alteración de la señalización neurológica, disbiosis intestinal… y probablemente la explicación resida en una interacción entre todas ellas. No obstante, cada vez existe más evidencia de que la persistencia de fragmentos o reservorios virales sería la causa inicial y culpable del resto de fenómenos. La persistencia viral a largo plazo provocaría un estado inflamatorio de bajo grado, pero mantenido, y este podría ser el causante de la mayoría de síntomas y complicaciones médicas referidas por los pacientes.

Prueba PCR para detectar covid. / H.Bilbao - Europa Press - Archivo

-¿ Y los ensayos clínicos?

- En este sentido, se han realizado ensayos clínicos con alguno fármacos antivirales con la intención de tratar de eliminar el virus completamente y mejorar el covid persistente. No obstante, de momento no se han logrado resultados favorables pero se sigue investigando en esta dirección. No es sencillo porque los reservorios virales existen, en gran medida, por la dificultad que tiene la inmunidad del paciente a acceder a esas zonas del organismo denominadas “santuarios”. Los fármacos probablemente también tengan esta dificultad, por lo que seguramente precisen tratamientos más prolongados de los que solemos utilizar habitualmente para la infección aguda. Esto ocurre en otras infecciones como por ejemplo la hepatitis C, que requieren tratamientos más prolongados.

-¿Se han observado diferencias entre hombres y mujeres?

- Hay datos acerca de que, en los primeros días de la infección, la respuesta inmune a la misma determinarán si el paciente tendrá un mayor o menor riesgo de presentar covid-persistente. Curiosamente, se ha demostrado que esta interacción virus-huésped en esa primera fase es distinta entre hombres y mujeres y esto podría explicar por qué es mucho más frecuente en mujeres. Da la impresión de que estamos cerca de conocer mucho mejor la enfermedad y estos hallazgos quizás podrían extrapolarse a otros síndromes postvirales.

-¿Quién se contagia ahora de covid tiene menos probabilidades de tener efectos a largo plazo?

-La impresión es que sí. Hay que tener en cuenta que la vacunación ha demostrado reducir de manera muy significativa la incidencia posterior de long covid y probablemente en gran parte sea por ello.

-¿Cuál es la contribución de Castellón a la investigación?

-El Departamento de Salud de Castellón ha participado en varios estudios de alto impacto publicados en revistas científicas sobre temas relacionados con este virus. Las investigaciones han tratado los principales problemas actuales relacionados con el covid como son la optimización del tratamiento antiviral en pacientes inmunocomprometidos, los factores de riesgo para desarrollar covid persistente, el posible tratamiento con antivirales de la COVID-persistente y la descripción y estudio de los factores que influyen en la evolución radiológica tras la neumonía. De nuevo, estas importantes publicaciones han sido logradas gracias al trabajo en equipo de muchos servicios como son Medicina Interna, Neumología, Microbiología, Farmacia Hospitalaria, Medicina intensiva o Hematología.

