El PSPV acusa Barrachina d'abocar al tancament a les oficines d’atenció municipal d’Onda i Montanejos

El PSPV de Castelló ha denunciat que la Diputació "continua amb el seu full de ruta de desmantellament de les oficines d'atenció tècnica als municipis, tot i negar-ho al ple".

El diputat socialista Rhamsés Ripollés ha explicat que "al contrari del que diuen, Marta Barrachina ha trencat aquest mes el contracte d’arrendament dels locals que allotgen les Ofisam de Montanejos i Onda, fet que suposa el seu tancament definitiu després que ambdós espais s'hagen quedat sense treballadors, reubicats a altres oficines”.

Ripollés ha acusat la vicepresidenta de la Diputació, María Àngeles Pallarés, de "mentir al ple quan va assegurar que cap oficina abaixaria la persiana". “Ara ja sabem que dues ho fan i sobre la resta, les de Morella, Traiguera i Benassal, continua planant l'amenaça de tancament”, ha advertit. El socialista ha explicat que "malgrat que Pallarés va negar que el tancament de les Ofisam afectara als pobles, en el cas de Morella ja hi ha treballadores que s'han hagut de marxar del poble i la Diputació s'ha endut el material informàtic de les oficines". "Estan agreujant el problema de la despoblació a les nostres comarques", ha afegit.

"Repartiment arbitrari dels convenis"

El diputat de Morella ha denunciat que “és una llàstima el camí que ha pres la Diputació des que està en mans del PP”. Des de ja fa quasi dos anys “ens estan retallant el finançament local a través de la mutilació del Fons de Cooperació, s'està tornant al repartiment arbitrari dels convenis singulars i ara s’han obstinat en desmuntar la xarxa d'oficines del Sepam, allunyant de l’interior un servei que és essencial per als pobles amb menys recursos i en risc de despoblament”.

El PSPV ha anunciat que continuarà exigint que no es margine els municipis de l'interior i que Marta Barrachina cesse en la seua idea de desmantellar els serveis d'assistència als municipis: “Les Ofisam fan una gran tasca d’atenció i assessorament tècnic a aquells ajuntaments amb menys capacitat de gestió. Ara, amb el tancament d’espais, els representants municipals d'ajuntaments on no perceben cap remuneració hauran de desplaçar-se lluny per rebre atenció presencial, complicant encara més la seua tasca diària”. “Viuen en una altra realitat molt llunyana a la que es viu a Castelló, sinó no posarien les coses tan difícil als ajuntaments”, ha finalitzat.