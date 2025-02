Camarero es el oficio más contratado en cinco de las ocho comarcas de Castellón

Si saliéramos hoy a la calle a preguntar qué profesión es la más contratada en Castellón seguro que la mayoría de los entrevistados acertarían con la respuesta. Por mucho que pasen los años, y pese al tirón que tienen en la provincia sectores como la industria, la construcción o la agricultura, si uno busca trabajo donde va a tener más posibilidades de encontrarlo es en los bares y restaurantes. En 2024, la de camarero volvió a ser la profesión más demandada por las empresas, aunque lo significativo es que lo fue en cinco de las ocho comarcas de Castellón.

Los últimos datos que maneja Labora, el servicio público de empleo y formación de la Comunitat Valenciana, revelan que de los 119.611 contrataciones que realizaron durante el año pasado las compañías de Castellón, 22.521 fueron de camareros asalariados, una cifra que representa el 14,95%. Si a este dato se une la contratación de 3.942 ayudantes de cocina y de otros 2.817 cocineros, la conclusión es que casi una de cada cinco vacantes de empleo son para servir mesas o elaborar los menús de un bar o un restaurante.

Las empresas de Castellón se rifan a los camareros (la estadística de Labora recoge todos los contratos formalizados en un año, da igual si su duración fue de una semana, dos meses o todo el año) y si se analizan los datos por comarcas la realidad es que esta profesión es la más demandada en cinco de las ocho comarcas de la provincia. Así, el oficio de servir mesas es el que más demandan las compañías asentadas en Els Ports, Alt Maestrat, Baix Maestrat, Plana Alta yl Alto Mijares. No obstante, donde la camarero es la profesión reina es en el Baix Maestrat. donde el tirón de localidades tan turísticas como Peñíscola o Vinaròs provoca que este perfil concentre el 22,37% de las contrataciones.

En las tres comarcas de Castellón donde el oficio de camarero no ocupa el primer puesto (es el caso de la Plana Baixa, l’Alcalatén y Alto Palancia), el grueso de las vacantes son para peones de la industria, aunque la hostelería se sitúa en segunda posición.

La industria, en segundo lugar

La estadística muestra que la hostelería continúa siendo el gran motor del empleo en la provincia y en segundo lugar, aunque ya a mucha distancia, se sitúa la profesión de peón de industria. Durante el 2024 se realizaron 10.517 contrataciones, el 7% del total. Le siguen los oficios de personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares (7.692 contratos), vendedores en tiendas y almacenes (7.512) y peones para la agricultura (4.899).

Albañiles; ayudantes de cocina; monitores de actividades recreativas y de entretenimiento; cuidadores de niños en guarderías y conductores de camiones completan la lista de profesiones que más buscan las empresas de la provincia.

Aunque pasan los años y parece que no hay manera de desterrar el mito de que esta es una provincia de camareros, si se comparan los datos del año pasado con los del 2014 sí ha habido algunos cambios en los perfiles más demandados por las empresas. Y unos han sido para mejor y en otros casos la tendencia es la contraria. Entre los oficios que ganan enteros está el de auxiliar de vigilante de seguridad no habilitado para ir armado que hoy supone el 1,11% de las contrataciones. Hace diez años, en cambio, apenas representaba el 0,48%.

Con las profesiones relacionadas con la agricultura ocurre lo contrario. Un ejemplo: en 2014, la de peón agrícola en huertas e invernaderos acaparó el 7,8% de las contrataciones, mientras que ahora solo representa el 4,99%.

Una parte importante de los oficios más contratados en Castellón se incluyen, además, en la categoría de profesiones de difícil cobertura que cada poco tiempo, y tras consensuarlo con empresarios y sindicatos, actualiza el Ministerio de Trabajo. En el listado aparecen perfiles como camarero y cocinero; mecánicos y chapistas; jefes de obra, albañiles o encofradores; operadores de grúa y conductores de camiones; y, en el caso del sector industrial, reparadores de climatización, carpintería y montaje de metal, torneros-fresadores, mecánicos y electromecánicos. «Hay muchos perfiles en Castellón para los que no existen candidatos. En hostelería no tenemos aspirantes profesionales. En transporte tampoco hay conductores con carnet C+E,y también hay escasez de tallistas u oficiales», describe Pilar Trilles, delegada de Adecco en Castellón.

