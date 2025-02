El filósofo Higinio Marín: "La corrección política es la colonización del sentido común"

El filósofo y rector de la universidad CEU Cardenal Herrera, Higinio Marín, afirmó este jueves en Castelló que "la corrección política es la colonización del sentido común".

En una conferencia que versó sobre su opinión acerca de la corriente de corrección política que, según su parecer, ha predominado durante los últimos años en sociedades como la española, Marín criticó que se ha producido "la institucionalización de un punto de vista", con legislaciones adaptadas a determinada manera de ver el mundo. Además, el máximo responsable del CEU Cardenal Herrera sostuvo que esa corrección política tiene elementos religiosos.

"Una religión sin Dios y sin perdón"

"La corrección política es como una religión", aseveró Marín en el Real Casino Antiguo ante una audiencia de cerca de 200 personas entre las que había representantes políticos, sociales y académicos. El filósofo expuso que al frente de esta religión hay "una aristocracia de la procacidad y la irreverencia que es la que recibe mayor apoyo de la cultura institucionalizada".

En ese sentido, lamentó que quienes lideran la ideología de la corrección política reciben "subvenciones" y otros beneficios del Estado, al tiempo que se proclaman "abanderados de la democracia".

Para Marín, la corrección política es una religión "sin Dios y sin perdón", algo que incluso relacionó con la visión del calvinismo-luterano por la cual "el pecado original no tiene remisión", frente a un catolicismo en el que existe el perdón de los pecados. Como ejemplo puso la reciente polémica de la actriz española Karla Sofía Gascón, que recibió escarnio público por antiguos tuits con comentarios racistas.

"¿Quién no ha dicho dos, o cuatro, bobadas? Y en la gala de los Goya, [los demás asistentes] ni la nombraban, era una especie de mancillamiento del que lo decía, si la nombraban. Había sido excluida", repasó. "Vivimos restricciones civiles elementales, esto no es nuevo", consideró.

Su visión de Trump

El profesor, autor de libros como el recientemente publicado Filosofía breve de la vida (Encuentro, 2025), llamó a quienes no concuerden con este sistema a actuar dentro de los cauces democráticos y de respeto. "No basta con enfadarse, hay que tener el coraje de asumir los costes de decir lo que uno piensa", afirmó, mientras recordó que el mundo no vive "un momento como cualquier otro".

Marín defendió las instituciones del "matrimonio y la familia" como pilares de la sociedad y pidió que "toda estrategia política" declare esos elementos como "neurálgicos". Se mostró asimismo escéptico a que un cambio de paradigma respecto a la corrección política pueda venir del gobierno de Donald Trump en EEUU, que se ha manifestado en contra de la misma. "Esos cambios [en EEUU] me parecen epidémicos y grotescos", dijo.

No obstante, según su visión, "no se le puede pedir una naturaleza inmaculada" a los gobernantes, en alusión a Trump. De guiarse por ese patrón, agregó, la humanidad "se habría quedado sin Churchill, un sujeto insoportable".

El filósofo defendió, en síntesis, una "democracia" en la que "los discrepantes pudieran defender su postura" y en la que "el punto de vista de algunas minorías no sea institucional y con soporte legal".

"Hay que luchar por una sociedad libre donde convivan formas diametralmente opuestas de ver la vida, por encima de una autoridad estatal que intente subrogar la libertad de entender la vida y vivirla como uno quiera", sentenció.