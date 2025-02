Familias empiezan ya a reclamar con la consulta de la lengua aún en marcha

El texto que están promoviendo para que se envíe a la Conselleria de Educación es el siguiente:

"Som una de les famílies que hem emplenat i enviat la consulta per a l’elecció de la llengua base. Moltes altres famílies també l’han emplenada i enviada amb incorreccions, com ens ha passat a nosaltres, bé sobre la llengua elegida bé sobre la zona d’influència.

Hi ha hagut problemes per marcar l’opció del valencià si s’emplenava la consulta des del mòbil, com ja s’ha fet ressò la premsa. Respecte a les zones d’influència o limítrofs, la majoria de les famílies no tenim la informació suficient per saber quina s’havia de marcar, fet que ha provocat moltes errades. I aquesta informació és fonamental en cas d’empat o per determinar l’alumnat que anirà a un grup que no correspon amb la llengua triada en cas que hi haja més sol·licituds que places oferides.

Per tot això, exigim el dret a poder rectificar la consulta, d’acord amb la sentència recent del Tribunal Suprem (Núm. 960/2023, de 12 de Juliol), per la qual es permet la rectificació d’un tràmit telemàtic com és el cas de la consulta.

Altrament, ens veurem obligats a impugnar el procediment per conculcar un dret bàsic com és el dret a rectificació i subsanació".