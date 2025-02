Un joven de Castellón: "Estoy orgulloso de poder hablar gracias a mis implantes cocleares"

Hay cosas que pueden cambiarnos la vida, pero pocas que puedan hacerlo de una manera tan radical como los implantes cocleares, un tratamiento que permite recuperar la audición a personas sordas, cuyo Día Internacional se ha celebrado esta misma semana.

El joven Adrià Llopis, de 13 años y originario de Morella, es uno de los muchos castellonenses que pueden llevar una vida normal gracias al implante coclear que le pusieron con tres años de edad.

En su caso fue una operación tardía, puesto que como explica su madre, Helena: «De pequeño a Adrià no le hicieron ningún tipo de pruebas de audición y no supimos que era sordo hasta que al cumplir los dos años vimos que aún no había empezado a hablar».

El joven Adrià Llopis, sordo de nacimiento con implante coclear, en las instalaciones del periódico ‘Mediterráneo’. / Toni Losas

Entonces iniciaron un proceso de varios meses hasta que vieron que el niño reunía los requisitos para el implante coclear, un dispositivo de alta tecnología implantado mediante una intervención quirúrgica que sustituye la función del oído interno dañado. A continuación tuvieron que esperar aproximadamente medio año para que le realizasen las dos operaciones necesarias para colocar las partes interna y externa del implante que cubre la sanidad pública. Y ahí empezó la parte más larga para recuperar la audición, una rehabilitación completa en la que la familia de Adrià contó con la ayuda de Aspas, la Asociación de Familias y Personas Sordas de Castellón.

Aspas

Su padre, Rodrigo, explica: «Al principio lo desconoces todo sobre el mundo de las personas sordas, por eso Aspas nos fue de mucha ayuda, sobre todo como punto de encuentro con otras familias que se encontraban en nuestra misma situación». En concreto, Aspas ofrece una atención temprana que «no es equivalente ni al tratamiento clínico ni a los recursos escolares, ya que es necesario incidir en el seguimiento audioprotésico».

Por su parte, Adrià, si bien no recuerda mucho de aquellos primeros días con los implantes «porque era muy pequeño», indica: «Mi madre suele decirme que la primera vez que me los pusieron yo no quería quitármelos porque estaba muy sorprendido, era la primera vez que oía algo, y aquello me parecía nuevo, algo único, y en parte lo sigo sintiendo así ahora porque sin mis implantes sería una persona diferente, no sabría hablar».

Intervención temprana

Los implantes cocleares permiten recuperar la audición, pero no garantizan la capacidad del habla, puesto que si una persona ha sido sorda hasta los 8 o 9 años ya no puede generar el habla debido a que la plasticidad cerebral ha desaparecido. «Por eso es importante intervenir a los niños sordos lo más pronto posible, de hecho ahora los operan con menos de un año», explica Rodrigo.

Como Adrià empezó a aprender a hablar con 3 años, el proceso fue largo y costoso. El joven recuerda: «Todo tenía que aprenderlo por vía auditiva, primero objetivos básicos como distinguir los sonidos, luego palabras y más tarde frases, con mis padres y muchas personas que nos han ayudado, ha sido mucho trabajo para poder hablar de una forma fluida», afirma.

Esta rehabilitación pasó por diversas fases y concluyó definitivamente hace medio año. «Ahora puedo hablar perfectamente como si no estuviera sordo aunque lo estoy, y eso hace que me sienta muy orgulloso de mis implantes», concluye Adrià.

