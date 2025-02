Falomir reivindica un PSPV de Castellón "fuerte" para "acabar con la ola extremista" a las puertas de las primarias

El actual secretario general del PSPV de la provincia de Castellón y aspirante a la reelección, Samuel Falomir, ha apostado este viernes por un partido "fuerte" para "frenar la ola extremista y devolver la decencia a las instituciones en 2027". Lo ha hecho en su municipio, en l’Alcora, en el acto de cierre de la campaña de las primarias, que "ha servido para definir el futuro de nuestro partido y para reafirmar nuestro compromiso con un proyecto progresista, fuerte e integrador".

"Han sido casi dos semanas para llenar de energía un proyecto que ya venía con fuerza y que viene a darlo todo para acabar con la ola extremista que avanza en el mundo", ha afirmado Falomir, garantizando que "seremos un muro de contención ante la ofensiva reaccionaria que amenaza nuestros derechos y libertades".

Recuperar alcaldías, Diputación y Generalitat

Para Falomir, el objetivo del socialismo castellonense pasa por "recuperar en 2027 las alcaldías, la Diputación y la Generalitat para que la ciudadanía vuelva a confiar en la política con gobiernos decentes que cuiden a la gente, que no jueguen con los derechos a la salud y al acceso a una vivienda digna, que no menosprecien la lengua y la cultura y que no nieguen la realidad de las violencias machistas o la amenaza del cambio climático".

"Quiero seguir siendo vuestro secretario general porque tengo la ilusión de trabajar por un partido que me ha permitido ser yo mismo y feliz, a mí y a muchísimas personas, y que ha contribuido a hacer de España un referente en derechos. Y no podemos dejar que eso se nos escape", ha defendido Falomir, advirtiendo del "momento clave para el futuro de nuestra sociedad" ante la "amenaza real de retroceso en derechos y libertades".

El aspirante ha reivindicado el liderazgo de Diana Morant, "la próxima presidenta de la Generalitat", y ha destacado que "el PSPV tiene el mejor equipo y el mejor proyecto". "Contaré con los mejores, veteranos y jóvenes, con los que quieren dejarse la piel por el partido, nuestros valores e ideales y la gente", ha concretado en su intervención.

Maquinaria activada para las elecciones

Falomir ha dejado claro que el trabajo para recuperar las instituciones "no puede reducirse a dos llamadas de teléfono" y que "las elecciones se preparan con años de antelación, no en cinco meses", por lo que ya ha activado toda la maquinaria y prepara nuevos espacios de debate y colaboración para reforzar la acción política.

Por último, ha agradecido el apoyo durante la campaña y ha hecho un llamamiento a "votar en masa" el domingo, cuando los militantes elegirán entre su candidatura o la encabezada por Isabel Albalat para liderar el partido: "Os pido la confianza para hacer, todas y todos juntos, un PSPV con más participación, más diálogo, más municipalismo, más feminismo y más valencianismo, y para seguir poniendo a las personas en el centro de la acción política", ha concluido Falomir.