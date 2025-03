«Abrimos los ojos a los jóvenes para que vean si su idea es viable»

¿Cuáles son sus principales desafíos en esta nueva etapa en la presidencia de Secot, habiendo estado al frente ya cuatro años?

En este período, como principales retos tenemos el hacer crecer la delegación provincial e intentar incorporar a mujeres como socias. Es un reto que tenemos pendiente, porque digamos que en nuestras generaciones no hay muchas mujeres que hayan ocupado puestos directivos en empresa y que ya estén en la jubilación. Además hay un tema añadido, que es que quieran hacer voluntariado.

¿Cómo planea atraer ese talento femenino sénior que por el momento no tienen en cartera?

Hay asociaciones de mujeres empresarias en la provincia y estamos en contacto con ellas. Y la semana que viene haremos un evento con AdComunica, por ejemplo, así que estamos dándonos a conocer en las diferentes asociaciones.

¿Cuáles son los proyectos de Secot que le generan más ilusión?

Tenemos programas que son bastante interesantes, como los que realizamos en la Vall d’Uixó, con la Universitat Jaume I y con la Diputación. Estamos comenzando un programa de posgrado en la FUE-UJI, un programa de brecha digital para personas mayores, tenemos pendiente otro con Labora... También tenemos una actividad que es captar talento en el interior de la provincia, queremos conseguir séniores de pueblos del interior, porque si son personas que están ahí, pueden prestar servicios en su radio de movimiento. El interior necesita desarrollar talento propio. Va a ser un reto todo porque necesitamos más recursos humanos: tenemos que atender a todas esas personas emprendedoras y además nos tenemos que formar. ¡Esto va cambiando a una velocidad tan rápida!

Claro, con la irrupción de la inteligencia artificial viene otra revolución, más allá de la que hubo con las herramientas tecnológicas.

Hombre, a mí me cuesta, pero aparte de curiosidad por las nuevas tecnologías, hacemos cursos internos en la delegación para ponernos al día en márketing, comunicación e inteligencia artificial. Eso nos permite ir practicando y estar un poco al día de las cosas que van surgiendo. No estaremos al nivel que puede haber en la industria pero nos podemos defender, ¡yo ya sé lo que es un prompt y ChatGPT!

¿Qué es lo que hace a Secot una asociación diferente a las demás?

Mira, es una asociación que nos permite mantenernos activos prestando un servicio a los demás. Lo que hacemos es darles un poco la experiencia que hemos acumulado y acompañarlos para que sus ideas puedan aterrizar. Les abrimos los ojos para que vean si es viable.

En otras organizaciones, una parte da y la otra recibe. En Secot parece más un ‘quid pro quo’, ya que por su parte, ustedes se sienten útiles en la sociedad.

Efectivamente, y además nos dedicamos el tiempo que queremos, no es que nos esclavice un horario. Nosotros ya hemos tenido una vida profesional y así nos sentimos activos. Estamos actualizados y eso para nosotros mismos es un gran beneficio. Y luego, si una idea no es viable le estamos ahorrando un batacazo a la persona, pero si lo es, es un orgullo.

Hablando de orgullo, ¿cuál es la iniciativa de la que se siente más orgulloso de las que han surgido en Secot Castellón?

Uf, se me vienen numerosas ideas a la cabeza, pero una de impacto social es Nadie sin su ración diaria. Cuando comenzamos era una idea bastante difícil de poner en marcha, como todos los temas sociales, pero después de cuatro años sigue funcionando a nivel nacional.

¿Del mundo de la cerámica han tenido iniciativas emprendedoras?

Hemos tenido iniciativas que van anexas a la cerámica, pero no de la propia cerámica. De todas formas, tenemos muchos séniores que han trabajado en cerámica y pueden prestar bien su experiencia. Yo he estado 40 años en el sector, dentro de una empresa azulejera como director técnico y en gestión.

¿Qué dudas son las más recurrentes que se encuentran los voluntarios de Secot por parte de los jóvenes emprendedores?

Sobre todo, lo más recurrente es el concepto de tesorería. Parece que es un tema que debería estar superclaro. El negocio no son facturas y cobros solamente, sino que además también tienes que tener un colchón, que es el de la tesorería, que te permite marcar las diferencias entre cobros y pagos. Eso es fundamental. Se puede vender mucho, pero si no tienes dinero en caja, te puedes arruinar. Es un concepto que machacamos mucho, sobre todo al principio, que es cuando más cuesta a los emprendedores.

Así, ¿nota que la situación económica de los jóvenes les impida emprender?

No, porque haces un estudio concienzudo, que normalmente es a tres años. Y luego, cuando tienes el estudio hecho, es cuando te lanzas. Además, la edad media de emprender en España son los 40 años. Las dificultades aparecen más bien en algunas ideas. Por ejemplo, en el centro de Castelló cualquiera monta un bar y a los seis meses lo ves cerrado: ahí, alguien ha invertido 40.000 euros y se lo ha pulido. A lo mejor, con un estudio previo, puedes evitar cometer errores. Con la moda de los vapeadores nos pasó que nos llegaban con la idea de poner tiendas de vapeadores. Les decíamos, «¿habéis visto cuántas hay ya? Mirad que el negocio va a estar muy repartido...».

Durante su etapa profesional, ¿se veía como está ahora, siendo una especie de Señor Miyagi de los jóvenes emprendedores?

Para nada, es un tema que me vino de rebote. Me acerqué y me gustó. Además es un lujo porque estamos en Espaitec, que es importante. Y otro lujo es tratar con gente joven en la UJI y también en institutos, dando charlas.

Ya que menciona a la universidad y Espaitec, ¿qué les ha aportado la relación con la UJI?

Primero, el ecosistema, el ambiente en que nos movemos. Hemos encajado muy bien, porque es un sistema abierto al conocimiento y porque la UJI también valora el emprendimiento, y ahí es donde nos usan para los planes que quieren desarrollar, como UJI StartUp.

¿Cuántos socios son ahora en la asociación en la provincia?

Somos 37. Tenemos ingenieros, abogados, industriales, profesionales cerámicos, médicos militares... Tenemos de todo, uno de los últimos que se ha incorporado es un empresario de logística que ha sido jefe de recursos humanos en bp.

¿Y cuántos proyectos han ayudado a que echen a andar?

Llevamos más de 1.000 asesorías en el tiempo que llevamos en la provincia de Castellón en el último quinquenio y hemos ayudado a crear 300 puestos de trabajo.

Dígame tres pluses que los profesionales jubilados de Secot aportan a los jóvenes que aspiran a emprender un negocio.

Una experiencia que normalmente no tienen, reflexión y practicidad, o más bien diría realidad, porque una idea es solo una idea mientras está en el aire, pero luego hay que aterrizarla.

