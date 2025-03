Los ‘rescatadores’ del patrimonio olvidado en Castellón

La recuperación de patrimonio histórico en Castellón desplegado en los 135 municipios de Castellón, en mal estado o en ruinas, es inabarcable, si bien en los últimos siete años ha experimentado un boom con el ingreso de ayudas y las tendencias inmobiliarias. «En la intervención de obra pública siempre hay una intención. Son monumentos bastante degradados a los que se quiere dar uso y que puedan ser disfrutados por la ciudadanía. Son costosas y supeditadas casi siempre a subvenciones (Ministerio de Turismo, Conselleria de Cultural, Diputación, etc.), muchas quedan en el olvido, pues no hay dinero para todos», comenta José Francisco Belda, arqueólogo e historiador, director de la empresa Arqueocas.

Los castillos, preferentes por ser BIC

«Cada año se sacan varias líneas. Pero los ayuntamientos de pueblos pequeños no tienen técnicos pendientes y son las empresas especializadas las que suelen contactar para ofrecer la gestión, proyecto y búsqueda de financiación. Si no se concede la ayuda, no suele hacerse», relata Albelda, para quien «quizás Castellón ha entrado más tarde en el circuito de la recuperación patrimonial pero como ya se han hecho muchas obras en Valencia y Alicante, ahora nos llega más inversión. El grueso va para castillos, murallas y torres que son Bienes de Interés Cultural (BIC), con la máxima protección de partida que suma más puntos para ayudas que si quieres recuperar unos depósitos de agua», cita.

Ermita como sede cultural

En Arqueocas llevan años actuando en El Toro: en el castillo, en piedra en seco y pronto vamos a cubrir la ermita para uso cultural como sede de ferias, charlas o conciertos. En Moncofa han recuperado dos tramos de muralla y este 2024 van a por el tercero.

Moncofa / Arqueocas

En Almenara restauraron una de las torres del castillo, la del Bivalcadim, «antes no se podía entrar y estaba en ruinas. Ahora hay visitas turísticas, como la del 9 de marzo. La idea es recuperar la otra torre, la Borgamuza, isabelina, y de telegrafía óptica del siglo XIX».

Almenara. / Arqueocas

En Nules este 2025 van a involucrarse en el proyecto de la Vila Romana y Centro de Interpretación, con 3 millones; y en rehabilitar el antiguo refugio antiaéreo como museo de la paz para explicar las consecuencias de las guerras. «Recuperamos un tramo de muralla que se dejará a la vista, como pide el consistorio. Cruza por debajo de un almacén que a su vez se convertirá en Museo de Historia. Se van a licitar obras», detalló.

El patrimonio vinculado a la guerra civil, otro eje

La puesta en valor de patrimonio bélico de la guerra civil española es otra de sus especialidades, con más de 30 intervenciones: en Zucaina, Nules, Moncofa, la Llosa, Alfondeguilla, Xilxes, la Llosa o Almenara (en la línea XYZ de trincheras, con la 5ª fase este año).

Fue curioso en 2018: en Vilafamés recuperamos un aeródromo y colocamos planchas con aviones a tamaño real, al aire libre, visitables. Viajamos con el edil a los Archivos de Roma y preparamos un libro y documental», rememora.

Vilafamés. / Arqueocas

Poco interés privado en dejar a la vista el hallazgo

Otro cantar es la obra privada. «Solo un 1% de los propietarios de casas que se reforman tiene interés en dejar los vestigios hallados a la vista. Solo recuerdo un comercio de Vinaròs que sí dejó la muralla a la vista con un cristal; o un hotel al que le puede interesar como reclamo». En general, el proceso es excavar, retirar elementos con posible valor -se llevan restos de cerámica, vidrio, huesos, etc. al almacén del Museo Arqueológico Municipal o se exponen- y luego lo que queda ya se destruye en la obra. Al estudio arqueológico obliga la ley de Patrimonio (de 1985 la nacional y 1998 la autonómica), al estar dentro de un núcleo histórico o recinto fortificado.

Lo más frecuente, tramos de muralla

Albelda recuerda casos, como «en Vila-real, en 2024, cuando nos salió un tramo de muralla, de 20 metros de largo, una pasada. La propietaria de la vivienda estaba cansada porque la burocracia es muy larga. Pasan meses para obtener autorización de Patrimonio para iniciar catas y luego más desde que se presentan las memorias hasta que Patrimonio da vía libre a obrar. Decidió no dejarla a la vista, así que se cubrió con una malla de algodón y se hizo una cámara de aire colocando otra pared a unos centímetros. Si el día de mañana se tirara, saldría la muralla intacta».

O en Castelló, en una finca familiar de varios pisos apareció la muralla medieval pero decidieron taparla. O en Nules, «encontramos un sistema de pared singular, tapial, en el garaje y tampoco».

Subvenciones de Cultura y Turismo

Obras de restauración del castillo. / Mediterráneo

Otro punto de vista similar ofrece Santa Morro, doctora en Arquitectura e Ingeniera de Edificación, al frente de Ánima Arquitectura y de multitud de proyectos de recuperación de patrimonio (castillos, piedra en seco o viviendas privadas) en Castellón, Alicante e Ibiza.

Ve clave la tramitación de las subvenciones para que los ayuntamientos impulsen obras de Patrimonio y cita: en 2024 salieron de Conselleria de hasta 150.000 euros para conservación y protección de los bienes inmuebles del patrimonio cultural; otras para catalogar bienes de piedra en seco por 10.000 €; de memoria democrática hasta 50.000; y patrimonio y dinamización cultural hasta 150.000 euros.

Obras de reforma de viviendas antiguas

Para Morro, «la falta de creación de nuevos solares ha elevado el interés de la juventud por comprar viviendas para rehabilitar porque se reducen costes. Algunas son edificios protegidos o cascos históricos y requieren una intervención especial. En una casa salieron pinturas en el techo de valor y se mantuvieron».

Vivienda particular. / Ánima arquitectura

En inversión pública ha recuperado sobre todo castillos (como el de Almedíjar del siglo X o el de Castellnovo, de Beatriz Borgia y uno de los primeros palacios renacentistas del siglo XV, 1450), iglesias, elementos de la guerra (trincheras, refugios) y piedra en seco (cucos, caleras, refugios).

Castellnovo. / Mediterráneo/ Ánima Arquitectura

Campaña de colaboración ciudadana en detectar patrimonio

Un vecino de Almedíjar posa con restos que halló en un paseo por el término. Para colaborar con la campaña de la arquitecta Santa Morro, le hicieron esta foto y la envió para compartir la localización. Posteriormente, un equipo se desplazó para analizar los restos y verificar su valor histórico. / Mediterráneo

Además de difundir las riquezas del patrimonio, su puesta en valor y preservación, Morro organiza visitas guiadas y charlas culturales con la ciudadanía: «Animamos a los vecinos que si encuentran en su término municipal o en zonas montañosas vestigios los fotografíen y nos lo notifiquen. Ya sea de piedra en seco, de la guerra civil, etc. Es una iniciativa que está teniendo éxito y acogida».

