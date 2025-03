Aquestes són les activitats per a commemorar el dia de la Dona a l'UJI

La Universitat Jaume I commemorarà el Dia Internacional de les Dones amb diverses activitats coordinades pel Vicerectorat de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat, en col·laboració amb diferents unitats, instituts, fundacions, serveis i associacions de l’UJI.

L’acte institucional de la commemoració es realitzarà dimecres 5 de març, a les 10 hores, i consistirà en la lectura del manifest pel Dia Internacional de les Dones a l’entrada de l’edifici de Rectorat per part de la rectora de l’UJI, Eva Alcón, i una representació de la comunitat universitària. A continuació, tindrà lloc la presentació de la Guia de llenguatge inclusiu i no sexista, i la tertúlia «Parlem d’igualtat, parlem amb igualtat», a la sala de juntes del Rectorat.

El programa UJI-Vida Saludable ha iniciat avui les activitats amb el programa de ràdio en directe Salut i gènere, reptes pendents que s’ha realitzat des del vestíbul de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, i que es troba disponible a la ràdio universitària www.radio.uji.es i en el canal de YouTube de l’UJI.

Per la seua part, la Unitat d’Igualtat va oferir la setmana passada una conferència sobre la gestió preventiva de la violència digital i ciberassetjament per part de Fernando Vicente Pachés, director de la Unitat, emmarcada en el cicle de debats a la Llotja del Cànem «Igualtat i feminisme».

Campanya en xarxes socials

L’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano ha organitzat el 8 de març una campanya en xarxes socials amb les etiquetes #8N, #InstitutoFeministaUJI i l’etiqueta oficial del Ministeri d’Igualtat, i la xarrada «Intel·ligència artificial: els biaixos de gènere darrere de l’algoritme».

Fundació Isonomia

D’altra banda, la Fundació Isonomia ofereix ha programat un catàleg d'activitats que inclou l'inici d'una campanya de sensibilització sobre llenguatge inclusiu i no sexista dirigida a la població dels municipis de la xarxa Isonomia, 10 exposicions fotogràfiques i tallers per la igualtat en els CEIP de 8 localitats de la Xarxa Isonomia.

A més a la Universitat Jaume I ha programat del 5 de març al 9 d'abril el Curs llenguatge inclusiu i no sexista i el 21 de març, a les 14.45, el programa de ràdio: Lliures i visibles (www.radio.uji.es).

La campanya inclourà la difusió de la Guia de llenguatge inclusiu i no sexista de la Universitat Jaume I, un document orientatiu i clarificador per a afavorir usos del llenguatge respectuosos, no sexistes i no discriminatoris.

Respecte a les exposicions s'exhibirà «No més princeses», cedida per Arturo de les Lires i Marta Cubedo, que vol promoure una reflexió crítica sobre els contes tradicionals des d'una perspectiva de gènere en Benáfer; «Sabers de dons», que visibilitza «SABERS» de dones entesos com a coneixements acumulats durant segles, sense tot just reconeixement social, apresos habitualment per transmissió oral, divulgats sense una instrucció reglada i amb un aprenentatge diferent del de l'educació escolar estandarditzada a Cabanes; «Sense etiquetes», amb hòmens i dones referents que desenrotllen la seua activitat professional en treballs amb major presència femenina i masculina, respectivament, a les Coves de Vinromà i «Bolívia: les dones sàvies», realitzada per Ana Sánchez Gil que pretén mostrar la vida quotidiana de les dones bolivianes a Santa Magdalena de Pulpis. També podran visitar-se les mostres «Diversitat funcional des de l'art conceptual», que pretén oferir una nova manera de mirar i sentir la diversitat funcional en Amedíjar; «Els plaers de compatir», per a promoure la corresponsabilitat, a Vilanova d'Alcolea; «Dones i esport», de la professional Nuria López Torres que vol visibilitzar l'esport practicat per dones, considerat en moltes ocasions com a esport de segona a Ribesalbes; «Elles tenen la fórmula» que ret homenatge a algunes de les dones que han realitzat importants aportacions a la química a Betxí i «Enginyera... per què no?», que visibilitza a 13 dones enginyeres, a Vilafamés i Peníscola.

Finalment, s'impartiran els tallers «TopGirls: referents en Topografia i STEM», dirigits a l'alumnat de 4 de primària amb la finalitat de fomentar l'elecció acadèmica i professional allunyada d'estereotips de gènere i estimular les diferents opcions professionals, posant especial atenció en la promoció de les xiquetes en tasques tradicionalment *masculinizadas, com la ciència i la tecnologia, i dels xiquets en les tradicionalment feminitzades com a capellans, ensenyança, sanitat… En esta edició es fomentarà la presentació de referents enginyeres en geomàtica i topografia, un àmbit on les dones només representen un 18,7% de les persones professionals del sector. Durant el mes de març es beneficiarà l'alumnat dels CEIP d'Atzeneta del Maestrat; Vall d'Alba; Alcalá de *Xivert-*Alcossebre; Peníscola; La Pobla Tornesa; Santa Magdalena de Pulpis; la Vilavella i Figueroles.

A més, la Fundació Isonomia participarà en les activitats programades per la Universitat Jaume I per a commemorar el 8M / Dia Internacional de les Dones el dia 7 de març i el dia 8 acompanyarà a la manifestació que ha organitzat la Coordinadora feminista de Castelló, de la qual la Fundació Isonomia forma part.

Sota el lema "Per la igualtat i la democràcia + feminisme", la manifestació començarà a les 12:00h en la plaça de Les Aules. Es recomana anar amb roba habitada.

Teatre i seminaris

El Servei d’Activitats Socioculturals també s’ha unit al 8M amb la programació de dues obres de teatre al Paranimf: La violación de Lucrecia, de la companyia Teatro Clásico de Sevilla, el 7 de març, i Boges, cau la nit, de Bramant Teatre, el 14 de març; així com la projecció de la pel·lícula La luz que imaginamos, el 15 i 16 de març.

La Càtedra Unesco de Filosofia per la Pau ha previst tres seminaris: «Enfocament de gènere i interseccional en la construcció de pau», que s’ha celebrat avui 3 de març; «Horitzó Hondures: aigua per a la justícia alimentària, social i climàtica des de l’enfocament estratègic de gènere», el 10 de març, i «Estratègies per a acompanyar dones exposades a violència de gènere i prevenció», el 14 d’abril.

Per la seua part, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat ha programat el 7 de març l’activitat «El corazón de las mujeres», amb la participació del programa Pisos Solidaris i el CEIP Carlos Selma.

El Departament de Ciències de la Comunicació i el Grau en Publicitat i Relacions Públiques han organitzat el 7 de març la jornada «Dones. Un projecte innovador a la recerca de la igualtat de gènere en el món de la comunicació i la publicitat».

Finalment, l’Associació d’Estudiants de la Salut de Castelló (AESCA) celebrarà del 10 al 14 de març les Jornades de la Dona 8M i l’Associació ADONA’T presentarà l’11 de març el llibre Bessones, de Susana Gisbert.

