Compromís denuncia una nova retallada en el fons de prevenció d'incendis

Compromís ha alertat d'una nova retallada de 78.000 euros en les subvencions del fons municipal de prevenció d'incendis de la Generalitat Valenciana en els municipis de la província de Castelló.

La coalició ha detallat que entre els municipis més perjudicats es troben Castell de Cabres, que ha patit una retallada de 16.000 euros; Vallibona, amb 6.600 euros menys; i Herbers, que ha perdut 3.500 euros d'aquest finançament "essencial" per a la protecció forestal. El portaveu de Compromís a la Diputació, David Guardiola, considera aquesta política com a "irresponsable i perillosa" en un context marcat per l'emergència climàtica, l'alerta constant d'incendis forestals i la sequera-

Els valencianistes recorden que ja van denunciar a l'abril de 2024 la reducció de més d'un milió d'euros en les aportacions d'aquest fons, executada per l'anterior conseller de Vox. Ara, Guardiola ha manifestat que "aquesta nova retallada, escandalosa i incomprensible, suposa un colp a la prevenció d'incendis en municipis que ja pateixen la falta de recursos. Això posa en risc la capacitat dels municipis per a afrontar amb garanties suficients la prevenció d'incendis".

"Municipis sense recursos per a cobrir els treballs"

"No pot tornar a passar. Aquesta retallada ha suposat que hi haja municipis que no tindran recursos per a cobrir els treballs de prevenció d'incendis", ha lamentat Guardiola. A més, ha afegit que "aquesta decisió és una mostra clara que el Consell de Mazón ha abandonat als pobles a la seua sort davant un risc evident d'incendis i sequera".

"Mazón, com a responsable que la ultradreta estiguera en el govern del Consell i duguera a terme aquestes retallades, ha d'assumir la responsabilitat", ha afirmat, i ha afegit: “El nou pressupost de la Generalitat ha de posar solució a aquest problema”.

Per tot això, Compromís insta el Consell de Mazón a rectificar immediatament aquesta decisió, augmentar de manera urgent les aportacions del fons municipal de prevenció d'incendis i comprometre's a mantindre la inversió l'any vinent per a assegurar la protecció de les comarques de Castelló i els seus habitants davant els riscos imminents.

Finalment, Guardiola defensa: “La Diputació de Barrachina té demostrar que està al costat dels pobles: exigint la reversió de les retallades al Consell de Mazón o compensant-los, per a garantir la protecció de les comarques de Castelló i dels seus habitants”.