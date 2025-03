ERE de Marie Claire: la negociación empieza con mal pie

Nuevo desencuentro entre los dueños de Marie Claire, For Men, y los representantes de los trabajadores. El último choque, después de que la empresa no se presentara a las reuniones de mediación laboral ni a una reunión para hablar del futuro de la compañía, viene por el comienzo de las negociaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a la totalidad de la plantilla, como paso previo al cierre definitivo de la centenaria factoría.

El secretario general de la Federación de Industria de UGT en Castellón, Antonio Durán, señala que desde la parte laboral "habíamos solicitado documentación que era fundamental para saber cómo se ha llegado a este punto", con una empresa abocada a su desaparición apenas seis meses después de cambiar de manos, y sin que los trabajadores hubieran percibido sus nóminas en todo este tiempo.

Durán añade que desde For Men han enviado "parte de la documentación, pero hay otra que es necesaria para hacer nuestros cálculos, y que no tenemos todavía". Por eso, "damos por no iniciado el periodo de consultas" en la negociación del despido colectivo.

Medidas

Ante este panorama, desde UGT afirman que van a trasladar la situación "a Inspección de Trabajo, al carecer de información necesaria para la representación legal de los trabajadores y para que nuestros economistas puedan tener un análisis". En principio, el proceso de negociación del ERE tiene una duración de 30 días. Según indica Antonio Durán, desde For Men les han comunicado "que hay poco a negociar", vista la escasa actividad que se ha desarrollado en los meses de gestión de los actuales dueños.

Pago de salarios

Una de las principales cuestiones en las que incidirá UGT es el abono de los salarios. "Queremos saber qué pasa con el dinero que se le debe a los empleados". Existe la opción de que se haga cargo el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), pero Durán afirma que el proceso de compraventa contaba con un aval económico, por lo que "si había una liquidez económica y una solvencia demostradas, el dinero tendrá que destinarse para ello". También está pendiente de pago el acuerdo de 250.000 euros para el traspaso de la empresa.

Sin nueva reunión

Por el momento no hay nueva fecha para este proceso de negociación. Mientras tanto, desde el 28 de febrero, For Men "exonera a sus empleados de prestar sus servicios". Incluso advierten de que las llaves del centro de trabajo deben remitirse "al administrador concursal, habida cuenta de que se ha producido la resolución del contrato de adquisición y, por ende, la devolución de los activos que integran dicha unidad productiva, lo que necesariamente incluye el centro de trabajo y los activos que integran el mismo".

Un planteamiento que el administrador no comparte, y que es otro elemento que hace prever un largo embrollo judicial de este caso.