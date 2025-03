Valenciano o castellano en las aulas: este jueves se sabrán los resultados en Castellón

Más de la mitad de las 570.000 familias de la Comunitat -unas 80.000 en Castellón- llamadas a participar en la elección de lengua vehicular entre valenciano y castellano en Primaria y ESO «han ejercido su derecho a voto». Lo ha avanzado este martes el conseller de Educación, José Antonio Rovira, tras la finalización del proceso de consulta, abierto desde el pasado 25 de febrero.

«Eso supone una participación significativamente muy superior a la que realizan las familias habitualmente en cuanto a las elecciones a consejo escolar de los centros, cuando ronda el 11%», ha señalado Rovira, que ha puesto el acento en que este miércoles informará sobre el proceso y el jueves, la dirección de los centros publicarán los listados de alumnado con la lengua base elegida, con los número de identificación del alumnado (NIA), sin nombres ni apellidos, «para preservar la privacidad de la votación y los datos».

La consulta «impuesta» según la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic, Famílies pel Valencià y Fampa Castelló-Penyagolosa se ha vivido con los claustros divididos, muchas dudas, las Ampa movilizadas y cartas directas del conseller y del secretario autonómico a las familias, la última el sábado.

«No olviden que la lengua base que se asignará a los diferentes grupos de colegios e institutos se establecerá en función de lo que voten las familias, por lo que su participación es fundamental. Cuantas más familias expresen su voluntad mejor podremos elaborar la planificación educativa de cara al curso próximo, de forma que satisfaga las preferencias de todos», señaló el responsable autonómico en la última misaiva, este sábado.

La consulta a las familias se ha cerrado este martes, a las 14.00 horas. / Áxel Alvar

Un día menos de votaciones

Y pese a que el proceso ha sido telemático, han sido muchos los que han acudido a su centro a resolver dudas o a votar, por los problemas continuos, según denunciaron, en la plataforma on line habilitada por la Administración. Ayer, no obstante, con 190 colegios cerrados en 67 municipios de la provincia por la alerta por las intensas lluvias, «hubo quien, esperándose al último día, se quedó sin participar», según Pep Albiol, presidente de Fampa Castelló-Penyagolosa.

Albiol califica la consulta como «perversa», «creando un problema donde no lo había, pues en años no se ha recibido ni una crítica por el modelo lingüístico». «Y las familias se han movilizado», explicó. «Ahora, el mal ya está hecho y los centros, tensionados, en un proceso en que no se establecieron mínimos de participación y donde cinco pueden decidir por 60; pasando la pelota a las familias sobre decisiones curriculares que deben tomar expertos, y que cualquier día puede derivar en dejar en manos de la IA las matemáticas; y priorizando la lengua a la inclusión y las necesidades educativas».

"Solo el 50% ha participado"

El presidente de Fampa Castelló señala que «sólo» se han interesado en el proceso «poco más de la mitad de las familias». De «fracaso absoluto» lo ha calificado Marc Candela, portavoz del sindicato Stepv, mayoritario en Castellón, «siendo la medida estrella de la Conselleria y la Generalitat».

«Este porcentaje manifiesta claramente que la comunidad educativa no pedía esta consulta ni la mal nombrada ley de libertad educativa», señaló Candela, que pone el acento en que «ahora, serán los centros los que deberán decidir en qué lengua adscriben a esa mitad del alumnado que no ha votado, lo que puede volver a generar conflictos en los centros que recaerán, una vez más, en las direcciones».

Avanzó que Stepv prepara un recurso ante el TSJCV contra la orden que regula la consulta, donde incluirá las numerosas incidencias detectadas en el proceso. Entre ellas, según apuntan algunos directores consultados, problemas con los DNI o NIE, para votar con el móvil y las dificultades para entrar.

Concentración desconvocada

La alerta meteorológica ha obligado, con el cierre de centros, a desconvocar la jornada de huelga estudiantil contra la consulta de la lengua base organizada por el Sindicat d’Estudiants en toda la Comunitat, con una concentración prevista en la plaza María Agustina, que se «aplaza». «La lucha en defensa de la lengua y de la educación pública continuará en las próximas semanas», señalaron.