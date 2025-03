Un vecino del pueblo donde más ha llovido: «Este tipo de lluvias antes no pasaban y ahora ha habido 3 en unos meses»

Estas jornadas precipitaciones tan intensas y localizadas dejan un perplejos a los poco más de veinte habitantes que tiene el Mas del Tonto, una pequeña pedanía perteneciente a les Coves de Vinromà. En esta aldea, donde nada tienen del calificativo que da nombre al pueblo, saben que lluvias así son muy pero que muy negativas para las tierras que rodean al núcleo urbano y que son el modo de vida de los habitantes del lugar.

El diluvio

Uno de los vecinos es Paco Escohí, un hombre de unos 65 años que recela de este tipo de lluvias torrenciales. «Normalmente esto no se veía antes, no llovía así. Ahora no sé que pasa pero ha habido tres en solo unos meses», valora Paco. Se refiere a las de octubre pasado, noviembre y esta última.

La sorpresa no es para menos, puesto que el lunes, primer día del temporal que sigue afectando este martes a la provincia de Castellón, el Mas del Tonto se convirtió en la ubicación en la que más agua cayó en todo el día, con casi 250 litros/m2.

«Yo estaba justamente viniendo de Castelló y empezó a llover. ¡Cayó un caldo...! Desde las 18.00 y hasta las 22.00 no paró, entre diluvio y truenos. No se podía circular, era una animalada de agua», ahonda Paco.

Este vecino sufrió con su vehículo para llegar a la aldea entre todo el aguacero, pero al final lo consiguió. Ahora pide que lo que aún queda de dana no sea así.

Malo para los campos

«A mí me gustaría que lloviera más frecuentemente y no tan así... Esto es torrencial y ni es bueno para las fincas ni es bueno para nada. Hace zanjas y se lleva la tierra», lamenta este veterano agricultor y ganadero que ha vivido este episodio de lluvias que estamos contando en Mediterráneo.