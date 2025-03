El aviso naranja por lluvias se amplía este jueves a toda la provincia de Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología extiende este jueves a toda la provincia de Castellón el aviso naranja por precipitaciones persistentes que pueden dejar 100 l/m² en 12 horas. Una situación que llevó ayer a la Conselleria de Sanitat a ampliar a este jueves la suspensión de citas médicas programadas. Igualmente gran parte de los ayuntamientos de la provincia decidieron cancelar también la actividad lectiva una jornada más.

En lo que respecta al miércoles, donde más ha llovido ha sido en el entorno de la Serra d’Espadà. En Aín y Alcudia de Veo, por ejemplo, se han recogido más de 100 l/m² desde la medianoche y hasta las 20.00 horas, según datos de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet). El litoral norte castellonense está este miércoles en aviso amarillo mientras que el resto de la provincia estaba en ámbar.

Pero llueve sobre mojado. De hecho, algunos observatorios superan ya los 300 l/m² de precipitación desde el lunes. En concreto, es Alcudia de Veo con 349 l/m² y Aín (330), aunque también destacan otros puntos como Torralba del Pinar (295), Eslida (279) y Les Coves de Vinromà (260) o Fuentes de Ayódar (247) hasta las 20.00 horas, según Avamet.

Reparto desigual

No obstante, se trata de unas precipitaciones, con un reparto muy desigual, ya que el interior y las sierras prelitorales han registrado las mayores cantidades en las últimas jornadas. En puntos costeros, las cantidades eran inferiores a los 5 l/m² como es el caso de Castelló, Almassora, Burriana, Vila-real o Vinaròs hasta las siete.

Prueba de la irregularidad es que municipios separados entre sí por 8 kilómetros han visto como sus pluviometros arrojan una diferencia de 90 l/m² . Ese es el caso de Tales (19,8l/m² ) y Alcudia de Veo (111 l/m² a las 20.00 horas).

Temporal marítimo

En la costa sí que cobra protagonismo el viento de levante, que sopla a 60-70 km/h. Las fuertes rachas y el oleaje han provocado que el Puerto de Castelló suspendiera por la mañana su operativa debido a las condiciones climatológicas adversas. Así, se suspendieron todas las maniobras de entrada y salida de la base marítima castellonense como medida de prevención.

Gabriel Utiel / Carmen Tomás

La mala situación marítima ha provocado que gran parte de la flota pesquera no saliera a faenar. Es lo que ha sucedido en Burriana y Benicarló, donde en toda la semana no han salido; mientras, en el Grau de Castelló solo ha salido este miércoles una barca, mientras que el lunes y el martes no lo hizo ninguna, explicaba el patrón mayor, Manuel Peña, que indicaba que hay olas de 2 a 3 metros, aunque el jueves se prevé una ligera mejoría aún está en malas condiciones. El oleaje ha provocado, además, que hayan llegado muchas cañas y rizomas a las playas, como es el caso de la costa norte de Orpesa.

Atentos a los cauces

Mientras, todos los equipos de bomberos, protección civil y carreteras de Diputación permanecen al pie del cañón atentos a cualquier incidencia, sobre todo, en cauces y barrancos, que siguen bajando con mucha agua.

Los bomberos del Consorcio de Castellón vigilan el estado de los cauces / CONSORCIO DE BOMBEROS

Desembalses

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) explica que las presas de Ulldecona, Regajo, l’Alcora y Algar continúan desaguando, entradas por salidas, mientras que se hacía seguimiento a María Cristina, que aún tiene margen hasta que vierta por el aliviadero, a expensas de lo que ocurra en las próximas horas.

Carreteras

Las precipitaciones siguen teniendo incidencia también en la circulación, con vías secundarias cortadas por las lluvias. Es el caso de la CV-130 (Albocàsser) por ramblas inundables y la ️CV-200 (Almedíjar) por desprendimientos, según informó la Dirección General de Tráfico y la Generalitat. Otros puntos críticos han sido la CV-137 (Càlig-Sant Jordi) a su paso por la rambla de Cervera.

Suspensión de actividad sanitaria y lectiva

Por otro lado, ante el nivel de emergencia, desde la Conselleria de Sanitat informaban que ampliaban a este jueves la suspensión de citas médicas programadas, a excepción de las oncológicas, diálisis y cirugías con ingreso, siempre que sea posible el desplazamiento, y notificaban que serían reprogramadas las citas aplazadas.

Con todo, sí que se mantiene la atención 24 horas en puntos de atención continuada y en las urgencias hospitalarias.

A nivel educativo, la suspensión de la actividad lectiva afecta este miércoles a 84.350 alumnos de enseñanzas no universitarias de 183 centros de 74 localidades de la provincia de Castellón. Durante la jornada, ha habido una cascada de municipios que han decidido que este jueves continuarán con la suspensión de las actividades escolares, extraescolares, así como las deportivas, las culturales, las lúdicas y la que se realicen en el exterior como medida preventiva.

La Universitat Jaume I informó también la ampliación a este jueves de la suspensión de actividades al aire libre en el campus y las actividades docentes presenciales (incluidas las pruebas de evaluación y las prácticas académicas externas) y que retoma la actividad docente en línea. Igualmente la Cardenal Herrera CEU suspende también hoy la actividad docente presencial.