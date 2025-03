El PSPV de Castelló impulsa una moció pel 8M “davant la regressió que comporta la inacció del PP”

El PSPV-PSOE de Castelló presentarà en tots els ajuntaments una moció amb motiu del 8M, Dia Internacional de les Dones, per a reafirmar el compromís en la defensa de la igualtat i exigir a la Generalitat mesures concretes que amplien els drets i la participació de les dones en tots els àmbits de la societat.

La proposta socialista denuncia “el risc real de regressió que comporta la inacció del PP i l'aliança amb l'extrema dreta, que neguen les violències masclistes i legislen per a revertir avanços fonamentals”, ha afirmat el secretari general, Samuel Falomir.

“No permetrem cap pas enrere en la lluita per la igualtat. El feminisme és consubstancial a la democràcia i essencial per a garantir una societat més justa i lliure. Amb aquesta moció instem a les dretes a deixar de menysprear el moviment feminista”, ha assenyalat Falomir.

Recuperar l'estatut valencià d'igualtat

Entre els principals punts d’acord, l’agrupació provincial socialista proposa que la Generalitat recupere l'avantprojecte d'Estatut Valencià d'Igualtat de dones i homes que el Govern del Botànic va impulsar, per a desenvolupar-lo de manera participativa amb les entitats feministes. Així mateix, exigeix una Llei Valenciana d'Usos Racionals del Temps amb compromís pressupostari per a incrementar els recursos públics destinats a les cures, i un paquet de mesures per a reduir la bretxa salarial en el marc del diàleg social.

La moció també reclama un sistema educatiu coeducador que incorpore referents femenins al currículum escolar en igualtat de condicions amb els masculins i la implantació de Plans Municipals d'Igualtat en tots els municipis de la Comunitat Valenciana per a garantir una transformació social real.

Per la seua banda, la vicesecretària d’Igualtat, María Victoria Garrido, ha destacat que “encara queda molt per fer, especialment en matèria d'ocupació, conciliació i cures, per això necessitem blindar avanços i no permetre que el PP i Vox els desmantellen”.