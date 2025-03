10.000 pollos en riesgo por un puente caído

José Luis vio empezar a caer la tromba de agua del lunes y pensó que otra vez no podía estar pasando lo mismo, tan poco tiempo después. La pedanía de Mas del Tonto, perteneciente a les Coves de Vinromà aunque a medio camino entre esta localidad y la Salzadella, ya fue escenario en octubre de la brutalidad de la dana. Y esta vez, también. Cuando José Luis se dio cuenta de que la lluvia tenía visos de continuar para largo, empezó a temer por su granja en la que tiene 10.000 pollos, que desde entonces están en una situación muy delicada para su vida.

Y es que allí, en Mas del Tonto, para llegar a la granja de José Luis hay que atravesar un barranco sobre el que había un puente. Existía un puente antes de la dana de octubre y la fuerza del agua se lo llevó. Luego, las autoridades pudieron reconstruir el paso con otro puente provisional, y ahora esta borrasca ha vuelto a arrasar con el único paso posible a la finca.

Sin comida

«No puedo entrar a la granja. En aquel momento, después de la dana de octubre, tuve mucha suerte porque pilló que tenía pienso en los silos para que los pollos pudieran comer», cuenta con angustia y desasosiego este ganadero castellonense a Mediterráneo.

Esta semana la situación ha sido radicalmente diferente: los silos están vacíos, los animales no tienen nada de comida. Y es que este lunes, día en el que cayó el cielo sobre el interior de Castellón, era el día programado con un comprador para poder vender esta camada de pollos, una operación cifrada en miles de euros en el modo principal de vida que tiene José Luis, un ganadero veterano que ha permanecido en su pueblo a pesar de lo lejos de todo que está. La venta se cayó por el temporal.

Mas del Tonto, que apenas cuenta con unos 20 habitantes que tienen en el campo su modo de vida, ya está lo bastante aislada del resto del mundo como para poder tener ayuda inmediata. Es cierto que se pudo reconstruir el puente en la ocasión anterior, pero volverlo a hacer de la noche a la mañana no es fácil para las autoridades. Por eso José Luis, con los males que la edad aporta al físico, está teniendo que improvisar soluciones a este problema que amenaza con matar a los animales.

Totalmente aislado

El barranco baja con agua todavía, así que no es posible bajar al lecho del mismo y subir, aunque sea escalando, los dos o tres metros que hay hasta regresar al camino. «El problema es que es un barranco que en cuanto sube un poco más de lo normal, el agua lo empuja y lo tira por la presión que hace», expresa José Luis. «Además, como caía mucha lluvia, ya desde el principio tenía miedo de que se cortara el paso. Y se cortó otra vez», lamenta este ganadero.

En la noche en la que más llovió, cuando Mas del Tonto fue el lugar de toda la Comunitat Valenciana donde más llovió (casi 250 l/m2). Muchos castellonenses no habían siquiera oído hablar del lugar hasta que se situó en el primer puesto del ránking de lluvias, un dato estadístico frío que se convierte en historias escalofriantes cuando cuentan cómo lo vivieron los vecinos de allí. Marisa y Pili, por ejemplo, contaron a este diario que vivieron con «temor» las peores horas del temporal, y eso que la aldea está en una loma en pendiente y el riesgo de inundación es bajo. Es difícil que se produjeran escenas como las que asolaron Valencia el 29-O, pero aun así el respeto al agua es máximo por los daños materiales que podía haber y que, efectivamente, hubo.

Un tractor, ¿la solución?

Sin embargo, a José Luis el agua lo pilló en un mas que tiene separado del núcleo poblacional y de la granja. «Me quedé allí en el mas porque allí tenía miedo de no poder salir más. Estuve aislado de todo porque no podía pasar por ningún lado. En los alrededores de donde estaba yo el barranco pasaba con dos metros de agua, era imposible, y cuando empezó a parar de llover, que ya era de noche, ya me di cuenta que el barranco se había llevado el puente por delante», lamenta José Luis.

El lugar donde debería estar el puente en Mas del Tonto. / Gabriel Utiel

A la tarde siguiente, cuando por fin pudo volver a casa, empezó a idear el sistema: iría caminando a través de los montes con un cubo para poder dar de comer a los pollos. Una vez allí, intentaría agarrar su tractor y pasar por caminos no reglados para llegar más fácil. Él está confiado en que lo puede hacer. Pero si no, tocará armarse de toda la fuerza posible para conseguir mantener bien a los pollos.

Todas las historias de la dana, como esta, las cuenta Mediterráneo en su directo actualizado al minuto.