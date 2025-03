La Generalitat se une a la batalla en los tribunales por Marie Claire

La actividad en las instalaciones de la fábrica Marie Claire se ha detenido tras el abandono de su última dueña, la empresa For Men. Un triste final que, en cambio, generará mucho movimiento en los tribunales, con demandas a varias bandas, y en las que entran nuevos actores. Uno de ellos es la propia Generalitat valenciana, a través del Institut Valencià de Finances (IVF). Este organismo, que en los últimos años ha prestado unos 20 millones de euros en operaciones protagonizadas por los sucesivos propietarios de Marie Claire, va a reclamar a For Men 600.000 euros, en concepto de la garantía por la maquinaria asumida en el proceso de traspaso de la unidad productiva.

Una medida que fue avanzada por El Confidencial y que ha podido corroborar este periódico.

Acciones cruzadas

No sería este el único embrollo existente. El administrador concursal de la centenaria firma textil de Vilafranca ya anunció que iba a interponer acciones legales contra los últimos gestores. Tal y como ya publicó Mediterráneo, va a presentar una demanda por impago contra For Men, con el empresario Ángel Pío al frente, al no haber abonado los 250.000 euros pactados en el traspaso. Otro fleco que, previsiblemente, deberá aclarar un tribunal es el relacionado con la forma en la que se esfumó For Men: dando por roto el contrato de compraventa y pasando la responsabilidad de nuevo al administrador. Sus versiones difieren totalmente en este asunto.

Bloqueo de cuentas

El otro conflicto que se avecina tiene que ver con la petición del administrador concursal de bloquear las cuentas de For Men, algo que se llevó a cabo en el mes de diciembre, ante el pertinaz impago de las cantidades prometidas en el traspaso y ante el riesgo de que se vaciaran las arcas antes de cumplir con los compromisos. Aseguran que este bloqueo (posteriormente revertido por el juzgado) les impidió proceder con los pagos pendientes y supuso un «estrangulamiento financiero». Pese a ello, antes de este embargo ya no se cumplía con los pagos, y con esta acción judicial en vigor, For Men nunca habló de esta asfixia económica como razón para no proceder con los abonos acordados.

Trabajadores

El tercer frente en el descalabro empresarial es el laboral. El lunes tenían que empezar las negociaciones por el ERE para el despido de los 70 empleados que quedaban en Marie Claire. La representación sindican no da por iniciado el periodo, ya que considera que falta documentación para conocer las causas que han llevado al final de la compañía. Por otro lado, una treintena de empleados tienen interpuestas acciones legales por la falta de cobro de las nóminas.

Por otro lado, el IVF tiene en el aire los 20 millones prestados. Recuperar ese dinero público dependerá del proceso de liquidación de la mercantil, cuando se produzca. Esto augura que apenas se podrá devolver una parte del total.

