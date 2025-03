El PSPV assenyala que Mazón “s’ha autoinculpat de la seua incompetència en la dana" amb el temporal a Castelló

El secretari general del PSPV-PSOE de Castelló, Samuel Falomir, ha acusat aquest dijous al president de la Generalitat, Carlos Mazón, de “retratar-se ell mateix” i "d’admetre la seua negligència en la gestió de la dana del passat 29 d’octubre en traslladar-se, immediatament, a Castelló per a presidir les reunions d’emergències i enviar les alertes corresponents" davant la previsió de temporal i fortes pluges al llarg d’aquesta setmana.

“S’ha autoinculpat. Ha deixat clar que aquell dia va posar la pota, que ell i la Generalitat tenien la responsabilitat en matèria d’emergència i que, si haguera estat i fet el que tocava, potser s’haurien evitat moltes de les conseqüències tràgiques d’aquella jornada”, ha denunciat.

Barrachina "li ha posat la catifa roja"

El dirigent socialista ha lamentat que Mazón continue al càrrec i que la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, “li haja posat la catifa roja per a fer-se la foto amb ell en lloc d’exigir-li responsabilitats”. “El que hauria de fer Mazón, per dignitat, és anar-se’n a casa. No pot continuar com si res després de la seua negligent desaparició durant hores mentre 227 persones perdien la vida perquè ell no estava on tocava i la seua consellera d’Emergències no sabia què fer”, ha sentenciat Falomir.

El líder provincial del PSPV ha remarcat que ara s’ha vist la diferència: “Quan Mazón ha presidit el Cecopi, s’han enviat les alertes a temps i s’ha mobilitzat els bombers forestals per a controlar el cabal de rius i barrancs. Exactament el que no va fer el 29 d’octubre”. Falomir ha advertit que, amb aquesta "sobreactuació" de la que Barrachina n’és coprotagonista, “el PP ha destrossat el seu propi relat de culpar el Govern central i ha quedat clar que les competències en protecció civil són de la Generalitat”.

Per tot això, Falomir ha exigit la dimissió immediata de Mazón. “No pot seguir ni un minut més al capdavant de la Generalitat. La seua incompetència l’han pagat cara moltes persones”, ha conclòs.