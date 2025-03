Benicàssim apuesta por deporte, arte y concienciación en el mes de la mujer

Benicàssim acogerá más de una decena de actividades en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que este año centra su programación alrededor del deporte, el arte y la concienciación en igualdad desde edades tempranas. Además, la Asociación de Amas de Casa Santa Águeda homenajea a Pilar Bellés Gonell como mujer trabajadora del año 2025.

La agenda empezó con actividades tutoriales complementarias bajo el lema Todas las mujeres y niñas, derechos igualdad y empoderamiento, para los alumnos de la Formación para Adultos del municipio.

Y seguirá mañana con la jornada central, que incluirá por la mañana una masterclass de ritmos y talleres infantiles en el anfiteatro Pepe Falomir de la playa Torre Sant Vicent y, a partir de las 17.00 horas, habrá tarde de debate para la juventud y diseño de Tote Bags, en el Casal Jove.

Marina Marroquí, especialista en violencia de género. / Bellido

«Los ayuntamientos debemos ser capaces de adoptar ese papel transformador que hoy nos exige la sociedad, tenemos que ser el motor para ese cambio y ejemplo para que la igualdad sea real, efectiva y permanente », según destaca la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués.

«Con este convencimiento, desde el Ayuntamiento de Benicàssim trabajamos activamente para eliminar las brechas y las barreras, concienciar a nuestros vecinos, educando en corresponsabilidad a nuestra ciudadanía más joven y promoviendo los valores de igualdad», añade la munícipe.

Para el domingo está programada la obra de teatro Segarem ortigues amb els tacons, en el Teatre Municipal Francesc Tàrrega. Es una reflexión sobre la mujer, el feminismo, la prostitución y el machismo. Una obra atrevida y transgresora para cuatro mujeres ligadas a una cruda realidad. La obra hace un recorrido por sus esperanzas, sueños, costumbres, irritaciones y todas sus caras. El amor o su negación, la impotencia, la ternura, rabia, dolor y humor en cuatro historias entrelazadas por la figura del putero.

Violencia de género

Además, el 20 de marzo, por la mañana, Marina Marroquí, la reconocida educadora social, especialista en violencia de género y escritora, llevará a cabo un taller de prevención de violencia contra las mujeres para los alumnos de segundo de ESO. La autora de Eso no es amor: 30 retos para trabajar la igualdad y Eso no es sexo: otra educación sexual es urgente realizará un monólogo bajo el título Esto no es amor, a las 18.00 horas, en el Teatre Municipal Francesc Tàrrega.

Además, el viernes 21, por la mañana, se realizará un taller de prevención de violencia contra las mujeres dirigido a los alumnos de 2° de ESO de la localidad costera.

Exposiciones

El consistorio cuenta con dos exposiciones en el mes de marzo con la mujer como temática central. Por un lado, la exposición fotográfica Mujeres, de Ivana Jerez, en la Sala Escena, que permanecerá abierta para recibir visitas hasta el 30 de marzo. El horario de apertura al público será de jueves a domingo, de 17.00 a 20.00 h. Y, por otro, la sala de exposiciones Melchor Zapata acogerá desde hoy la muestra Maternatges Transfronterers, de Gabriela Rivera Lucero.

Acciones todo el año

El Ayuntamiento de Benicàssim impulsa actividades de concienciación para promover la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto, las relaciones sanas y prevenir la violencia machista no solo durante el mes de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, sino durante todo el año.

A través de la campaña Todos los 25 son 25 de noviembre, el consistorio, a través de la Concejalía de Igualdad que preside la concejala Vanessa Batalla, desarrolla acciones todos los meses en los últimos años.