Castelló, candidata al anuncio más machista del año

Un anuncio del Ayuntamiento de Castelló se ha colado entre las cuatro campañas de publicidad machistas que compiten por el dudoso honor de ser elegidas como El Peor Anuncio de 2024 en la decimoquinta edición de estos premios que eligen socios y simpatizantes de FACUA-Consumidores en Acción a través de la página web FACUA.org/peoranuncio.

En esta ocasión el premio se disputa entre dos anuncios y dos campañas de ayuntamientos que cosifican el cuerpo de las mujeres, lo sexualizan o lanzan mensajes denigrantes. Se trata del anuncio de las clínicas de estética Dorsia que publicitó aumentos de pecho convirtiendo a las mujeres en parte del paisaje de las playas; de la campaña del Ayuntamiento de Castelló por el Día de la Suegra que lanzaba supuestos mensajes divertidos contra esta figura; del cartel del Consistorio de Cee, en A Coruña, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que sexualiza la figura de una mujer; y del anuncio de una oenegé que recrimina a las mujeres sin familia o hijos, una vez más, que se les está pasando el arroz.

Día de la Mujer

Facua ha dado a conocer a los nominados este 7 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra al día siguiente, el 8 de marzo, para poner el acento en cómo la publicidad continúa cosificando sus cuerpos, transmitiendo ideas estereotipadas de lo que significa ser mujer o les atribuyen valores que tienen poco o nada que ver con sus capacidades y mucho con su aspecto físico.

Más premios

La campaña se está difundiendo a través de las redes sociales con la etiqueta #ElAnuncioMásMachista. Los premios tienen otras dos categorías: El Peor Abuso y La Peor Empresa, cuyos nominados se darán a conocer en los próximos días.

Uno de los lemas de la campaña. / Mediterráneo

Desde Facua han recordado que la campaña del Ayuntamiento de Castelló incluyó lemas como Ordena tu casa antes de que tu suegra ordene tu vida o Piénsalo bien, cualquier opción será mejor que comer en casa de tu suegra. "No, no son chistes de Arévalo, son frases que forman parte de una campaña para dinamizar el comercio local que la concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Castelló, en manos de Vox, lanzó por el Día de la Suegra. Parece que a la formación ultraderechista le gusta hacer humor nostálgico, porque son chistes del siglo pasado. Gracias a las críticas de colectivos feministas, la concejalía finalmente se vio obligada a corregir la campaña y eliminar estas frases más propias de tu tío Paco en la cena de Navidad cuando ya se ha trajinao un par de pacharanes", comentan desde la asociación.

Otro cartel de la campaña del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Las otras campañas nominadas son:

Dorsia promociona aumentos de pecho para cambiar 'el panorama de las playas'. Requisitos para ir a la playa: Tener un cuerpo, ir a la playa. Se ve que para Dorsia eso no es suficiente y quiere cambiar el panorama de las playas. ¿Cómo? Pues con mujeres que se hayan sometido a operaciones de cirugía estética para aumentar el pecho. Más allá de la clásica presión estética sobre el cuerpo femenino, la cadena de clínicas parece considerar a las mujeres como parte del paisaje, que mejora si se han operado. Desde Dorsia han defendido que su campaña busca el «empoderamiento femenino» a través de la estética.

Una oenegé mantiene que a las mujeres que aún no han tenido hijos se les "está pasando el arroz". "Que a estas alturas de la vida se siga utilizando esta expresión nos cansa demasiado. Pero eso es lo que ha hecho la oenegé Familias Numerosas de Madrid, que considera que a las mujeres —y personas en general— que no tienen hijos se la están colando. Aquí el único arroz que se pasa es el que has dejado demasiado tiempo en el fuego. Las mujeres, sin embargo, tienen que seguir soportando que les digan estas cosas si no quieren continuar con los roles que tradicionalmente les ha encasquetado la sociedad", explican desde Facua.

El Ayuntamiento de Cee utiliza la imagen sexualizada de una mujer para promocionar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. "¿Es el cartel de un club de alterne? ¿De una marca de lencería? ¡No! Se trata de la imagen que el Ayuntamiento de Cee, ubicado en A Coruña y gobernado por el PSOE, decidió utilizar en su campaña por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La silueta de una mujer desnuda, a la que no se le ve el rostro, en una postura sugerente y cubierta de fluidos. Sin duda, la clásica imagen que queremos asociar a una fecha tan importante, la figura de una mujer completamente sexualizada. Desde el consistorio defendieron que se trata de una mujer «desgarrada por el dolor» y que lo estamos malinterpretando porque tenemos la mirada sucia, pero son ellos quienes deberían darle una vueltecita", argumentan desde la asociación.