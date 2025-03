Falomir insta a la Diputació a recuperar el Fons de Cooperació per als municipis

El portaveu del PSPV a la Diputació de Castelló, Samuel Falomir, ha advertit que els ajuntaments de la província continuen patint les conseqüències de la decisió de la presidenta de la institució provincial, Marta Barrachina, d'eliminar el Fons de Cooperació. Segons ha explicat Falomir, la supressió d’aquesta via de finançament local “continua ofegant els municipis, que dia rere dia es troben amb informes tècnics nocius per als seus interessos per la falta de crèdit”. “Com que els recursos s’han esfumat i no s’havia advertit prèviament que els diners no arribarien com sempre, els consistoris s’han trobat amb el problema que no poden costejar serveis públics essencials i infraestructures que, durant anys, s'havien sufragat amb els fons provincials”.

Recursos

“Hi ha consistoris que no poden mantindre l’atenció social o fins i tot s’han plantejat reajustar la seua plantilla perquè els diners no entren. Estem ja en el mes de març i Marta Barrachina no ha remés cap comunicat oficial en què certifique el seu compromís de dotar de recursos el Fons de Cooperació amb els romanents de tresoreria”, ha criticat Falomir. “Si té eixe compromís, per què no ho comunica i deixa de generar incertesa en els pobles?”, ha denunciat. “Està clar que el problema és greu i que res haguera ocorregut si els ajuntaments hagueren tingut dins les seues arques el que els correspon per llei. Els municipis comptaven des d’un primer moment amb aquests recursos perquè els han vingut rebent des de fa més de cinc anys; la prova més clara és que ajuntaments del PP, com el d’Onda, han aprovat els seus pressupostos amb la quantitat de sempre, per tant és clar que eixos diners pertanyen als ajuntaments”.

“Tot i que Barrachina ha volgut malinterpretar les meues paraules en què afirmava que s’ha apropiat dels 14 milions d’euros del Fons de Cooperació, era evident que no parlava d’una apropiació a títol personal, perquè si fora així, en compte de presentar un contenciós, hauríem iniciat la via penal”, ha aclarit.

Reforma del despatx

Samuel Falomir ha assegurat que, dins de les seues potestats com a presidenta, Barrachina ha “destinat els diners que per llei autonòmica corresponen als ajuntaments a prioritats com la reforma del seu despatx, el finançament de festes i saraus i convenis singulars arbitraris”.

“Des del PSPV anem a continuar defensant que aquests diners han d’anar als ajuntaments. Al PP li agrada dir que on millor estan els diners és a les butxaques de la ciutadania, però nosaltres defensem que els diners de la Diputació i del Fons de Cooperació on millor estan és als ajuntaments, que són la primera finestra on acudeix la ciutadania quan té un problema”, ha conclòs.