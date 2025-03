Un camarero de Burgos en la Magdalena: "Tengo 37 años de experiencia pero el salario no me da para alquilar"

«Busco empleo de camarero para Magdalena. Con 37 años de profesión, no me importa el límite de horas y cuento con amplia experiencia en barra comedor y terraza. He trabajado en otras fiestas como San Fermín, el Pilar o la Feria de San Mateo de Logroño. No se arrepentirán». Francisco Javier publicó este anuncio hace un año en internet, donde sigue en vigor. Al otro lado del teléfono, matiza: «Ahora mismo ya no estoy disponible para ir a trabajar a Magdalena, pues estoy ya con un empleo en Miranda de Ebro, de donde soy, en Burgos». Señala que por entonces residía más cerca de Castellón y le salía a cuenta.

Edad avanzada pero gran competencia

«Tengo 59 años y muchos no valoran la experiencia y pagan poco. Sí he llegado a trabajar, estuve hace dos ó tres años en Castelló, en la Magdalena, como camarero. Tenía a familiares cerca entonces. Me gustar la ciudad incluso para vivir allí. Mi mujer es ayudante de cocina, pero ahora o monto algo por mi cuenta o como empleado no sale a cuenta», añade.

Terrazas en la plaza Santa Clara de Castelló. / Mediterráneo

"Debería pagarse mejor, pero cogen a quien sea y les da igual"

Este veterano razona que «mucha gente no quiere trabajar porque no se paga bien, a 10 euros la hora no da para una habitación de alquiler. Hace muchos años sí que se cobraba a 15, 18 ó 20, se ganaba dinero y querían gente para batalla y rápido. Ahora cogen a quien sea y les da igual si es competente». En su opinión, ese empleo exprés, «para quien vive allí igual le va bien pero el de fuera precisa alojamiento. Y te tienen que garantizar trabajar al menos 10 horas al día si no aún sale menos a cuenta. Muchos fichan solo de tarde para reforzar comidas y cenas y no sale rentable. La otra noche me avisaron de València, a las 24.00 h., de un día para otro, para trabajar en Fallas, pero ocurre igual».