Castellón registra un máximo histórico de hijos de madres que no están casadas

Los bebés nacidos fuera del matrimonio han pasado en cuatro décadas de ser minoritarios a suponer casi la mitad en la provincia de Castellón. De hecho, la cifra de hijos de madre no casada ha ido subiendo como la espuma, hasta registrar su máximo histórico.

De este modo, si en 1975 apenas suponían un 1,29% de los bebés, 40 años después representan el 46,36%. A ello se añade que, según los últimos datos del INE, el número de nacimientos (4.169) volvió a registrar un descenso en Castellón en el 2024, de un 0,9% con respecto al 2023 y de un 22% en el acumulado de una década.

Factores socioeconómicos están detrás de este cambio. La profesora titular de Derecho Civil y vicedecana de másteres de la Universitat Jaume I, Patricia Escribano, explica que «el aumento de los hijos de parejas no casadas y de madres solteras es consecuencia de los propios cambios sociales, que tienen su reflejo finalmente en el ámbito jurídico y a la inversa».

Mismos derechos

Escribano recuerda que desde que se promulgó la Constitución Española, en 1978, existe una equiparación de derechos entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. A principios de los 80, además, realizaron modificaciones en el Código Civil, como el reconocimiento de la separación o el divorcio, aunque era necesario que se dieran unas causas concretas para solicitar la separación y, posteriormente, el divorcio. Estas fueron eliminadas por ley en el 2005, conocido como divorcio exprés, lo que facilitó separarse o divorciarse. «Ahora el número de divorcios es considerablemente elevado, siendo la franja más alta de los 40 a 49 años», detalla Escribano.

Por otro lado, recuerda la progresiva incorporación de la mujer al mundo laboral, accediendo a estudios superiores y trabajos remunerados de mayor responsabilidad. «Hoy en día uno de los factores que influyen en el aumento de hijos de madre no casada es la independencia económica que tiene la mujer respecto a décadas anteriores. Esto incide en que se suele retrasar la edad de maternidad», resalta. A ello se añade la transformación de la concepción del matrimonio. «La sociedad considera que no tiene el mismo significado hoy que hace tres décadas y las parejas españolas no ven la necesidad de casarse como requisito para tener hijos», agrega.

En definitiva, «queda muy lejos aquello de que el único modelo familiar válido es el matrimonio», incide. «Antes existía el convencimiento de que el matrimonio era para toda la vida, con el fin de formar una familia», describe.

Reproducción asistida

Por otro lado, recuerda que España fue uno de los primeros países del ámbito europeo en regular las técnicas de reproducción humana asistida. «Hoy, la ley del 2006, que deroga la del 1988, reconoce una serie de vías para que, bien las parejas con problemas de infertilidad o las mujeres solteras que quieran ver cumplido su sueño de tener descendencia, puedan hacerlo. Cada vez hay más mujeres solteras que recurren a estas técnicas», dice. «El aumento de madres solteras viene condicionado, en parte a que son independientes, tienen trabajos estables, bien remunerados y poseen una red de apoyo familiar o social», refleja. n