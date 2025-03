La Càtedra Smart Ports lliura els premis a la millor tesi doctoral i millors treballs de final de màster i de grau

«La nostra aliança amb l'UJI a través de la Càtedra Smart Ports és un clar exemple del nostre compromís amb el coneixement i la innovació», ha destacat el president de l'Autoritat Portuària de Castelló, Rubén Ibáñez, en l'acte de lliurament dels II Premis Càtedra Smart Ports, que s'ha celebrat aquest dilluns en les instal·lacions de PortCastelló.

Aquests guardons, segons Ibáñez, «ens permeten desenvolupar solucions aplicables a la realitat portuària, promovent un model de gestió més eficient i intel·ligent. Avui, volem reconéixer l'esforç i l'excel·lència dels investigadors i investigadores que han rebut el premi. El seu treball és un reflex del talent i la dedicació necessaris per a afrontar els desafiaments del futur».

El nivell puja cada any

En aquest sentit, el president de l'Autoritat Portuària de Castelló ha indicat que «cada any veiem projectes amb un nivell més alt d'aplicabilitat i alineats amb les necessitats reals del sector. Aquestes iniciatives no sols beneficien al port de Castelló, sinó que contribueixen a la modernització i sostenibilitat de tot l'ecosistema portuari». «Des de PortCastelló estem fermament compromesos amb l'avanç tecnològic i la digitalització i volem ser un referent en aquest àmbit, apostant per la investigació i el talent com a eines essencials per a liderar aquest canvi», ha conclòs.

Per part seua, el director de la Càtedra Smart Ports, Francisco Toledo, ha assenyalat que «tant Eva Romano (Premi Millor Tesi Doctoral), com Fernando Manzano (Premi Millor Treball Final de Màster) i Iván Montsó (Millor Treball Final de Grau) han contribuït amb els seus respectius treballs a la innovació, la investigació i el coneixement dels ports intel·ligents i eixe és el principal criteri que ha portat a les comissions de valoració dels premis a decantar-se per les seues candidatures d'entre totes les presentades a aquesta convocatòria».

"Incentivar el desenvolupament"

Toledo ha explicat que els Premis Càtedra Smart Ports són una de les accions destacades per a «incentivar el desenvolupament dels ports del futur i unir objectius entre empreses i autoritats portuàries per a aconseguir que, tal com determina el Marc Estratègic de Ports de l'Estat, en 2030 comptem amb set ports intel·ligents, d'acord amb els criteris de la Norma UNE 178110, aprovada el mes de novembre passat. Estem ja en eixe camí i l'Autoritat Portuària de Castelló vol estar en aquest septet».

A més, Toledo ha emfatitzat que els guardons de la càtedra que dirigeix permeten visualitzar treballs molt interessants des del punt de vista de la investigació i la innovació, «obrint la possibilitat que empreses i autoritats portuàries els incorporen per a desenvolupar ports més eficients i més sostenibles».

En aquesta mateixa línia, el vicerector d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica de la Universitat Jaume I, David Cabedo, ha indicat que «la Càtedra Smart Ports és un exemple excel·lent de col·laboració entre la Universitat i una entitat estratègica per al futur com és el Port de Castelló». En el cas concret dels premis de la Càtedra, «resulta molt representatiu l'àmplia resposta que han obtingut en aquesta segona convocatòria i la repercussió a l'hora de visibilitzar la labor investigadora».

Les propostes vencedores

Els Premis Càtedra Smart Ports han reconegut en aquesta edició una metodologia eficient per a avançar cap a una caracterització multi-procés i multivariable de l'operativitat portuària, com a Millor Tesi Doctoral; una anàlisi de dades climàtiques històriques, provinents de models predictius i observacions, que facilita la caracterització dels esdeveniments extrems ocorreguts i permet als operadors portuaris una gestió basada en la definició de llindars i alertes més precisa i contextualitzada, com a Millor Treball Final de Màster; i una solució per a millorar l'elecció dels millors itineraris cap a/des dels ports que aporta notables beneficis a nivell socioeconòmic i mediambiental, com a Millor Treball Final de Grau.

Eva Romano Moreno: Millor Tesi Doctoral

Doctora en Enginyeria de Costes, Hidrobiologia i Gestió de Sistemes Aquàtics per la Universitat de Cantàbria i investigadora de l'Institut d'Hidràulica Ambiental de la Universitat de Cantàbria, la seua tesi, titulada Caracterización multi-proceso de la operatividad portuaria, desenvolupa un model d'inferència basat en aprenentatge automàtic que permet la predicció dels nivells d'agitació en aigües abrigades, visualitzats mitjançant una interfície gràfica, i la resposta davant ells dels vaixells atracats per als diferents plans d'amarrament. Així, es possibilita l'elecció que permeta una millor operativitat.

S'ha aplicat i validat amb èxit en la dàrsena d'Àfrica (Port de Las Palmas) i ha donat lloc a cinc publicacions en revistes indexades, dues publicacions proceedings, vuit presentacions orals en congressos i el Premi Modesto Vigueras 2023 (Associació Tècnica de Ports i Costes).

La metodologia desenvolupada s'aplica ja en els sistemes PROAS, ECCLIPSE i SAMOA-2 i es pot aplicar per a la construcció d'obres marítimes, d'elements flotants d'eòlica offshore o per a l'avaluació del potencial d'energia de l'onatge.

Fernando Manzano Muñoz: Millor Treball Final de Màster

Enginyer superior en Informàtica per l'Escola Superior d'Informàtica de la Universitat de Castella-la Manxa a Ciudad Real, Màster en Negoci Marítim Portuari i Innovació per la Universitat Politècnica de Madrid i actualment, cap de Divisió de Sistemes i Aplicacions en Ports de l'Estat. En el seu treball, titulat Caracterización de eventos extremos e impactos asociados y su monetización en el Puerto de Valencia, Manzano aborda la gestió del risc abans esdeveniments climàtics extrems per a permetre anticipar i mitigar incidents que poden afectar les infraestructures i a les operacions. Així mateix, avalua el cost econòmic dels tancaments i parades operatives que puguen ocasionar.

El seu treball permet optimitzar recursos, fins i tot en les situacions més desfavorables, per a reduir el temps d'inactivitat i maximitzar la continuïtat de les operacions, contribuint a augmentar la confiança i competitivitat del port, generant valor afegit i una òptima reputació.

Iván Monzón Català: Millor Treball Final de Grau

Graduat en Enginyeria Informàtica per la Universitat Jaume I i membre del grup d'investigació Aplicacions d'Agents Intel·ligents del departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors de l'UJI, Iván Monzón és l'autor del treball titulat Desarrollo de un cuadro de mandos para la gestión inteligente de itinerarios de tráfico en los accesos al puerto de Roterdam.

Monzón ha desenvolupat el seu TFG durant una estada en pràctiques en l'empresa Van den Berg ICT & ITS consultancy S.L., donant lloc al sistema iROUTE per a la gestió en temps real d'itineraris de trànsit en les vies d'accés al port de Rotterdam.

El quadre de comandaments desenvolupat permet visualitzar dades crítiques, com la intensitat del trànsit en diferents segments de la xarxa de carreteres o la velocitat de circulació en els mateixos i amb això possibilita optimitzar itineraris i disminuir emissions contaminants.

Nexe d'unió per al foment dels ports intel·ligents

Des de la seua creació, l'any 2023, la Càtedra Smart Ports s'ha proposat consolidar-se com un nexe d'unió entre organitzacions públiques i privades interessades a fomentar la innovació, la investigació i el coneixement dels ports intel·ligents i els premis que anualment convoca són un incentiu clau per a la consecució d'aquest objectiu.

Cal recordar que la Càtedra Smart Ports és una iniciativa de la Universitat Jaume I i PortCastelló i compta amb el suport de Ports de l'Estat, així com amb diverses entitats col·laboradors entre les quals figuren la Fundació PortCastelló, el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana, Boluda Corporación, Grupo Etra, Leatransa (Grupo Tervalis), Noatum, Materia (Grupo Quimialmel), Ocean Infraestructures Management, Portsur Castellón, Grupo Raminatrans i Simetria Grupo.