Pinchar discos sin brazos sí es posible: A David ya le quedan pocas barreras que superar

Si el tan manido espíritu de superación se encarnara en una persona David Mata tendría muchas papeletas para representarlo. Nacido en Almassora hace 47 años, perdió los dos brazos en un accidente laboral en una fábrica de azulejos cuando tenía 20, pero eso no le ha impedido superar un buen puñado de hitos en un incontable número de facetas. La última, pinchar discos. Y encima por una buena causa. “Siempre es algo que me ha gustado, pero nunca había tenido medios ni tiempo para dedicarme a ello. Cuando tengo alguna tarde libre iba a casa de un amigo a pinchar y cuando me pidieron participar en el festival para ayudar a Lara no lo pensé”, reconoce. “Soy muy cabezón y aunque no tenga brazos sé que al final conseguiré ser un ‘disc-jockey’ como toca”, añade.

Al acabar el citado Lara Fest 2025, organizado para ayudar a la pequeña Lara de los Rosales, quien sufrió un ictus con solo dos años y presenta una discapacidad del 70%, la gente ya quería solicitar los servicios de David para próximos eventos: “El público acabó muy contento. Aposté por el ‘remember’ de los 80 en español e inglés, que es lo que más me gusta, pero si hace falta pincho hasta rumba o sevillanas. Me pidieron varios si podía ir a pinchar por ejemplo a fiestas de cumpleaños y por mí encantado, para mí es como ensayar”.

Un abuelo presente

Sobre sus últimos pasos, no oculta el paratleta que una de sus ilusiones más grandes y recientes ha sido la de ser abuelo: “Tengo dos hijos, uno de 15 y otra de 21, y mi hija ha sido madre. Como tengo un 150% de invalidez después del accidente no puedo trabajar y me dedico sobre todo a mi familia. No quiero ser un abuelo ausente”. David admite estar “siempre liado”, pues su discapacidad no le ha restado nunca ni un ápice de vitalidad: “He ido a visitar a gente que había perdido una parte de un dedo por ejemplo y estaban hundidos. Yo siempre he sacado fuerzas y he animado a quien lo ha necesitado”.

El paratleta, en dos de las muchas carreras en las que ha participado los últimos años. / Mediterráneo

El almazorense reconoce que al margen de su familia una de sus grandes pasiones ha sido, es y será el deporte: “Lo hago porque es lo que me gusta y lo que mejor me viene. Soy un deportista nato y es mi vía de escape, donde estructuro mi vida”. Como muestra, la ingente cantidad de disciplinas a las que ha pertenecido: “Quedé segundo en el Mundial de Duatlón, he participado en un montón de carreras de montaña, completé la Marató i Mitja o la Dements de Eslida. También soy cinturón negro de kickboxing e instructor de artes marciales, hago bicicleta, natación… También entreno a gente sin ánimo de lucro porque me saqué el título de entrenador personal y me distraigo”.

David, muy querido en su población natal como demuestra que fuera recientemente el protagonista de la Rompida de la Hora, ha sabido superar todos los obstáculos que la vida le ha puesto por delante junto a su inseparable esposa Susana, que le acompaña desde los 15 años. “Desde el principio decidí que ese accidente no podía acabar con mi vida, que me quedaba aún mucho por vivir”. Y a fe que lo ha conseguido.

Objetivo cumplido

Precisamente en la última aparición del DJ David Mata en beneficio de Lara de Los Rosales, su padre, Roberto, destaca que “la intención del evento era la de poder comprar un andador para la niña, que cuesta casi 4.000 euros, y pasamos esa cifra”, es por ello que no esconden su satisfacción: “Hicimos un gran esfuerzo en organizarlo todo, pero ha valido la pena”.

De todas formas, la carrera de Lara es a largo plazo: “Calculamos que todos los meses nos gastamos unos 2000 euros. Aunque tenemos ayuda de dependencia y de la ONCE no es suficiente y tienes que ir sacando”. Para su último evento, que esperan que sea el último, recibieron la ayuda de varios artistas como David, así como del Villarreal y del Castellón, que les regalaron sendas camisetas, o del Real Madrid y el Manchester City, que les regalaron un balón firmado por sus jugadores para sortear en la cita solidaria.